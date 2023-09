Espagne : l’entraîneur de football masculin s’excuse d’avoir applaudi Rubiales | Nouvelles du monde

L’entraîneur de l’équipe nationale masculine espagnole de football, Luis de la Fuente, s’est excusé d’avoir applaudi Luis Rubiales lors du discours dans lequel il a refusé de démissionner.

M Rubiales46 ans, a affirmé dans son discours vendredi dernier qu’il avait été victime d’un « assassinat social » après avoir été largement critiqué pour avoir embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso lors de la cérémonie de présentation de la Coupe du monde féminine.

L’entraîneur masculin était assis au premier rang lors du discours de M. Rubiales et a applaudi lorsqu’il a attaqué le « faux féminisme ».

Jenni Hermoso est embrassée par Luis Rubiales lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023





Dans ce discours, M. Rubiales a affirmé que Mme Hermoso avait consenti au baiser qui a suivi la victoire de la Coupe du monde à Sydney et a crié à plusieurs reprises qu’il n’allait pas démissionner.

M. de la Fuente a déclaré que le discours provocateur du président de la fédération de football était une « situation qui a bouleversé beaucoup d’entre nous et à laquelle je n’étais pas préparé » – ajoutant qu’il s’attendait à ce que M. Rubiales démissionne.

« Je veux profiter de ce moment et de ma place d’entraîneur national masculin pour expliquer la situation.

« J’ai reçu de sévères critiques à ce sujet. Savez-vous ce que je pense de ces critiques ? Elles sont tout à fait méritées, je suis désolé, je les comprends et je leur demande pardon.

« Ceux qui me connaissent savent que ces gestes ne représentent ni mes valeurs, ni ma façon de penser, ni ma façon de me comporter dans la vie. J’ai toujours été et serai du côté de l’égalité et du respect.

« Au cours de mes 26 années en tant qu’entraîneur, dont les 11 dernières au sein de la fédération espagnole de football, j’ai toujours eu un comportement irréprochable dont beaucoup d’entre vous sont témoins.

Des centaines de personnes participent à une manifestation de la FA à Madrid



« Nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé après la victoire de nos joueurs à Sydney, et il y a quelque chose que nous savons tous très clairement.

« Pas Jenni [Hermoso] et aucun des autres joueurs n’est responsable de ce qui s’est passé là-bas.

M. de la Fuente a présenté ses excuses en annonçant l’équipe masculine pour les prochains éliminatoires de l’Espagne à l’Euro 2024 contre la Géorgie et Chypre.

M. Rubiales était suspendu par FIFA pendant 90 jours après la dispute des baisers.

L’équipe féminine a refusé de jouer jusqu’à ce que M. Rubiales s’en aille, tandis que le le manager de l’équipe pourrait également être contraint de démissionner pour avoir applaudi M. Rubiales lors de son discours de défi la semaine dernière.