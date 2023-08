Espagne, le rêve de la star d’Arsenal, Cazorla, revient dans son club d’enfance

Santi Cazorla retournera dans son club d’enfance en Espagne après avoir joué récemment pour Al Sadd au Qatar. (Photo de Simon Holmes/NurPhoto via Getty Images)

Santi Cazorla avait 18 ans lorsqu’il a quitté le Real Oviedo. Il ne voulait pas y aller. Né à Fonciello, une petite localité d’à peine 100 personnes dans la paroisse de Lugo de Llanera, il avait a joué au Carlos Tartiere, le terrain du club pendant plus de 70 ans qui se trouvait à 11 km de chez lui. Pas tout à fait comme il l’avait rêvé.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ayant rejoint Oviedo à neuf ans, lui, Robi Toral et Piero Manso, camarades garçons de balle et jeunes équipes, meilleurs amis d’hier et d’aujourd’hui, allaient sur le terrain à la mi-temps et donnaient des coups de pied. Ils étaient bons aussi – les gens se sont assis pour regarder le spectacle – mais en près d’une décennie là-bas, Cazorla n’a jamais fait ses débuts en équipe senior. Maintenant, il n’allait jamais non plus.

Équipe de première division lorsque Cazorla était ramasseur de balles, Oviedo avait glissé de l’élite en 2001 et n’avait cessé de chuter. En 2003, ils sont relégués de deux catégories à la fois : sur le terrain, ils passent de la deuxième division à la Segunda B régionalisée, avec ses quatre divisions et ses 80 équipes ; hors du terrain, ils sont passés de Segunda B à tercère, avec ses 17 divisions et près de 350 équipes, reléguées de force à cause de la crise financière qui menaçait de les faire disparaître. La même crise qui a forcé Cazorla à sortir, la porte s’est fermée alors qu’elle aurait pu s’ouvrir.

Avec des joueurs non rémunérés dénonçant Oviedo et partant, tout s’effondrant et des politiciens locaux manœuvrant pour débrancher la prise, poussant un nouveau projet à sa place; avec le président Manuel Lafuente essayant désespérément de maintenir le club à flot et la mobilisation des fans pour devenir son salut, Oviedo a dû repartir avec rien. L’équipe B est effectivement devenue l’équipe première et Cazorla, qui évoluait au niveau U19 depuis trois ans, dont les meilleurs étaient en prêt, a participé à la première séance d’entraînement. L’entraîneur doutait qu’il soit prêt. Pire, la crise et la relégation forcée ont eu un effet d’entraînement, dévastant l’académie : à chaque âge, l’équipe B serait supprimée, laissant Cazorla nulle part où jouer.

Quasiment obligé de quitter son domicile, il rejoint Villarreal B, qui évoluait dans tercère. (Au milieu de la crise, un autre joueur de l’équipe de jeunes, trois ans plus jeune que Cazorla, partirait aussi. Vous avez peut-être entendu parler de lui : il s’appelle Juan Mata.)

Au moment où Oviedo a affronté Masconia en tercère en août 2003, commençant ce qu’ils sont venus à connaître comme leur voyage continu à travers le barre — la boue — c’était fini. À la fin de la saison, Cazorla avait joué deux fois en première division avec Villarreal. C’est deux de plus qu’Oviedo depuis 20 ans. Bientôt, tout le monde l’a connu : deux fois champion d’Europe avec l’Espagne — seule une blessure l’a empêché d’être aussi champion du monde — d’un talent absurde et universellement populaire, ce sourire toujours là même quand il y a eu de nombreuses raisons pour qu’il soit effacé de son face, il jouera 687 matchs seniors. Aucun d’entre eux n’était pour l’équipe qu’il soutient. Jusqu’à maintenant.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Cette semaine, 20 ans presque jour pour jour depuis son départ, Cazorla est revenu. A 38 ans, ce sera sûrement le dernier coup d’une belle carrière. La vidéo qui annonçait son retour dans l’équipe pour laquelle il n’avait jamais joué ressemblait à quelque chose de JRR Tolkien : coiffé d’un chapeau de sorcier, il chevauche un cheval à travers un champ. Un enfant l’arrête : « Tu es en retard », dit l’enfant. « Il n’est jamais tard quand on a beaucoup à donner », répond-il.

Dans une autre vidéo, il est assis sur une plage déserte lorsqu’il répond à un appel téléphonique du Real Oviedo, repliant son transat et l’emportant, le laissant à la place au milieu du terrain de la Tartiere. La plage se trouve dans un endroit appelé Barro.

Tout à coup, tout le monde était devenu fou. C’est spécial. Il y a quelque chose dans le message de l’entraîneur d’Andorre B, Eder Sarabia, une sorte d’émerveillement qui s’applique à tout le pays et à toute la division. « Le mois prochain, Santi Cazorla jouera à l’Estadi Nacional », il écrit. Et c’est un adversaire. Quant à Oviedo, il est difficile de rendre justice à son ampleur : l’excitation, la joie, le sentiment d’appartenance.

Lorsqu’Oviedo a traversé une nouvelle crise financière en 2012, toujours en baisse en Segunda B et à nouveau sur le point de faire faillite, sauvé une fois de plus par ses partisans, Cazorla était parmi ceux qui ont acheté des actions. Avec Mata et Michu, il était vital pour l’internationalisation de leur cause – à l’époque, il ne serait pas exagéré de dire qu’aucune académie de la planète ne pouvait revendiquer trois meilleurs joueurs de Premier League. Cet été-là, Oviedo a atteint les séries éliminatoires pour passer de Segunda B à la deuxième division. Cazorla est allé regarder et a tweeté: « Nous reviendrons! » Ils ne l’étaient pas, hélas. Maintenant il est.

Il a joué pour Recre, Villarreal, Malaga, Arsenal et Al Sadd, 81 fois pour l’Espagne, mais Oviedo n’a jamais cessé d’être son équipe.

Pendant la Coupe du monde au Qatar, il cherchait un stream pour regarder le derby contre le Sporting — cette semaine, au fait, Javi Fuego du Sporting a répondu à son retour avec un joli message les deux jouant l’un contre l’autre dans un derby junior il y a des décennies – et un coéquipier là-bas, Marc Muniesa, a déclaré qu’il connaissait les paroles de l’hymne du club parce que Cazorla le chantait toujours. Il y a une vidéo qui a fait le tour ces derniers jours de Cazorla dans les tribunes de la Tartière il y a quelques années, là en tant que fan. Lorsqu’on lui demande ce qu’Oviedo représente pour lui, il répond : « c’est difficile à expliquer… c’est chez moi ».

Au final, l’annonce est arrivée un peu plus vite que prévu, tout explosant d’un coup, tout le monde devenant fou, mais ça avait mis du temps à venir. C’est que vous ne pouvez jamais vous résoudre à croire que cela arrivera réellement ; parfois, Cazorla lui-même ne le pouvait pas. Parfois, cela n’a pas été possible, ou bien cela aurait pu arriver plus tôt. Même cette fois, enfin libéré de son contrat, il y avait des barrières bureaucratiques à surmonter. Il y avait des moments où le transfert semblait improbable, où les pourparlers s’étaient arrêtés et où il craignait que la dernière chance ne passe. En ce qui concerne la négociation proprement dite, eh bien, il n’y en a pas eu.

Cazorla a toujours voulu jouer pour Oviedo avant de prendre sa retraite, voulait que son fils Enzo, quelques années plus âgé que son père lorsqu’il a rejoint Oviedo, le voie en bleu. Le président du club, Martin Pelaez, a déclaré qu’il s’agissait du plus gros contrat que le groupe Pachuca – ils dirigent à la fois Oviedo et le club mexicain – n’ait jamais été conclu, mais aussi le plus simple.

🧙‍♂️ Volveremos a ver a ese niño sonreir 💫💙 pic.twitter.com/9Kmrj8Mttn — Real Oviedo (@RealOviedo) 16 août 2023

Il touchera le salaire minimum de la deuxième division espagnole. Il a renoncé à tous les droits d’image. Et la seule demande qu’il a faite est que 10% de l’argent gagné sur les chemises vendues avec son nom et son numéro – et il y en aura beaucoup – aille directement à l’académie des jeunes. Les enfants comme lui ne devraient pas avoir à partir la prochaine fois. Le soulagement est qu’il est finalement revenu. « Quand vous avez neuf ans avec un rêve et que vous en avez l’occasion, vous devez la saisir », a déclaré Cazorla. Les deux derniers jours ont vu un flot de photos sur les réseaux sociaux d’un jeune Santi dans une série de chemises Oviedo classiques et encore plus de coupes de cheveux classiques. L’un vient avec un tweet du club, insistant : « On verra ce gamin sourire à nouveau. »

Pelaez a déclaré: « Quand un joueur de la stature de Santi renonce à tout, c’est facile. Il pourrait être ailleurs et gagner beaucoup d’argent, il pourrait être dans n’importe quelle équipe, mais il voulait être ici. Nous ne lui donnons qu’un salaire parce que nous devoir. »

Maintenant vient le plus dur : jouer. Les exigences, le besoin. Cazorla aura 39 ans avant la fin de l’année. Il a passé les trois dernières années au Qatar. Il est naturel qu’il s’inquiète que cela ne marche pas ; que peut-être l’affection ressentie maintenant – et c’est écrasant – va s’estomper. Qu’il peut même y avoir des critiques, ou pire. Il ne devrait pas s’inquiéter. Il y a de l’admiration pour tout ce qu’il a accompli, toute la joie qu’il a donnée, tout ce qu’il a surmonté. Tout ce qu’il a fait pour revenir. La raison pour laquelle il l’a fait – « le sentiment pur », comme il l’a dit – et comment il l’a fait.

La blessure qu’il a subie en octobre 2016 alors qu’il était à Arsenal aurait dû mettre fin à sa carrière : il a été opéré 11 fois et une infection a mangé 10 centimètres de tendon. Ils ont tout essayé. Ils ont construit un tendon d’Achille avec un ischio-jambier. Le tatouage du nom de sa fille – la moitié maintenant sur son bras et l’autre moitié sur sa cheville, découpé et placé là pour le rafistoler – sert de symbole à tout cela. Selon ses propres mots, chaque fois qu’ils le cousaient, la blessure se rouvre, un énorme trou dans son talon agissant comme une fenêtre sur l’horreur en dessous.

L’Espagnol Santi Cazorla célèbre le deuxième but de son équipe lors des qualifications de l’UEFA Euro 2020 contre Malte le 15 novembre 2019. Getty

Ils pensaient qu’il pourrait perdre sa jambe. On lui a dit qu’il aurait de la chance de jouer au ballon dans le jardin avec son fils. Il est resté 668 jours sans jouer. Mais il est revenu. Pas seulement cela : de 2018 à 20 ans, il était le meilleur joueur de Villarreal, plus qu’un aperçu de ce qu’il avait été.

Cela avait fait des ravages, avait nécessité un effort gigantesque – malgré tout le sourire, il est dur, résilient – ​​et il y est allé. Le Qatar a offert une récompense financière ainsi qu’un soulagement, bien sûr. Cette première saison, il était le meilleur joueur de la ligue – Xavi l’appelle le meilleur qu’il ait entraîné – et cela aurait pu être la fin. Trois ans plus tard, il est remarquable qu’il continue – et parfois il n’en avait peut-être pas envie – mais il y avait quelque chose qui le faisait avancer : la fin qu’il cherchait.

« Beaucoup de gens peuvent penser que je n’ai rien à gagner et beaucoup à perdre, mais c’est tout le contraire », a-t-il insisté cette semaine. « Lorsque vous avez un rêve à réaliser, cela passe avant tout. » Quand il a parlé à Oviedo, Cazorla n’a fait aucune demande, il ne voulait rien : c’était un paiement suffisant pour avoir la chance de porter à nouveau le maillot. C’était tout ce qu’il voulait, tout ce qu’il avait toujours voulu. C’est ce que les fans voulaient aussi. Pour eux mais aussi pour lui : ce qui se passe maintenant n’a presque plus d’importance. S’il joue à merveille, tant mieux. S’il ne le fait pas, il a joué. Si c’est une seule minute d’un seul match, ça vaut le coup. L’attente a été longue.

Santi Cazorla avait neuf ans lorsqu’il est arrivé, rêvant de jouer pour le Real Oviedo. Trente ans plus tard, il aura enfin sa chance.