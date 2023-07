Espagne: Le parc à thème abandonné sans invités mais le personnel se présente toujours | Nouvelles du monde

L’un des parcs à thème les plus emblématiques d’Europe est fermé depuis des années – mais ses employés ne veulent pas le laisser partir (Photo: Getty Images) Les manèges fonctionnent, ils sont en parfait état et le personnel se présente toujours tous les jours – mais aucun invité ne vient jamais dans ce parc à thème. Que se passe-t-il? Tivoli World a été bizarrement figé dans le temps depuis qu’il a été contraint de fermer lorsque le la pandémie de coronavirus a frappé au début de 2020. Après 50 ans d’activité et l’accueil de 35 millions de visiteurs dans l’une des meilleures attractions de la Costa Del Sol en Espagne, les affaires se sont arrêtées. Il a rouvert pendant une brève période de deux mois lorsque les restrictions de Covid ont été assouplies cet été-là, mais a été contraint de fermer à nouveau après que les propriétaires ont déposé le bilan. Depuis lors, l’un des parcs à thème les plus emblématiques d’Europe a été fermé. Trois ans plus tard, et toujours personne n’a pu profiter des montagnes russes, des canaux à bûches et des autos tamponneuses. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo



Tivoli World est fermé au public depuis trois ans (Photo : Getty Images Europe) Mais à cause d’une clause étrange dans leurs contrats, les travailleurs du parc de la ville de Benalmádena, près de Malaga, sont restés employés. Et même s’ils n’étaient plus payés, le personnel n’était pas non plus autorisé à chercher un nouvel emploi ailleurs. Alors qu’ont ils fait? Eh bien, ils ont continué à venir travailler de toute façon. Au lieu de servir les clients et d’exploiter des manèges, ils ont veillé à ce que le parc d’attractions ne tombe pas en ruine. Pas moins de 87 membres du personnel fréquentaient encore quotidiennement le site dans l’espoir qu’il finirait par rouvrir.



Environ 35 millions de visiteurs ont apprécié Tivoli World au cours des 50 années de son ouverture (Photo: Getty Images Europe)



Le personnel a continué à travailler pour s’assurer que le site était bien entretenu (Photo Getty Images Europe) Les ouvriers ont dégagé les ordures, les mauvaises herbes et les arbustes envahis par la végétation, ainsi que l’élagage des arbres, selon andalucia.com. Plus : Tendance

Grâce à leurs efforts, qui auraient représenté plus de 100 chargements de camions de déchets à enlever, Tivoli World a été maintenu en excellent état. Ils ont également contacté régulièrement les tribunaux pour tenter de résoudre leurs contrats, rapporte le Daily Star. L’année dernière, trois hommes ont tenté d’entrer par effraction pour voler du matériel l’année dernière, mais ils ont été arrêtés par des autorités locales. Les manèges et les installations du parc seraient en état de marche (Photo : Getty Images Europe)



Un panneau à l’entrée principale de Tivoli World indique « Non à la fermeture » – de nombreuses manifestations ont eu lieu pour tenter de le faire rouvrir (Photo : Getty Images Europe) S’exprimant après l’incident, Juan Ramon Delgado, président du groupe Salvemos Tivoli, a déclaré: «Les attractions sont toujours là, plusieurs mètres de câble électrique, ainsi que des machines dans les bars et les glaciers. « Ils recherchent avant tout de l’aluminium et du cuivre. Nous n’avons pas été payés depuis 10 mois, mais nous ne pouvons pas travailler sur autre chose non plus parce que nous sommes licenciés. « La situation est insoutenable. » M. Delgado, qui a continué à se rendre au parc chaque semaine après sa fermeture, a ajouté: « Malgré le fait que nous n’ayons aucun revenu, nous faisons ce que nous pouvons au mieux de nos capacités. »



Les travailleurs disent qu’ils ont fait de leur mieux pour entretenir le parc même s’il est fermé au public (Photo : Getty Images Europe)



Le député local Guzman Ahumada a déclaré qu’il n’y avait «aucune excuse» pour que le parc ne soit pas ouvert (Photo: Getty Images Europe) Guzman Ahumada, un député local, a déclaré aux médias locaux que « les excuses du propriétaire s’épuisent » pour ne pas rouvrir le parc car ils sont « clairement » capables d’en tirer un revenu. Il a déclaré: « L’argument selon lequel ce n’était pas économiquement viable a été démantelé. » Le conseil municipal de Benalmádena a déclaré l’année dernière: «La stratégie et la position de cette équipe gouvernementale sont alignées sur celles des syndicats et du comité d’entreprise, qui travaillent tous ensemble pour parvenir à la réouverture du parc. « Nous allons continuer à protéger Tivoli car nous pensons qu’il est vital pour le tourisme et l’économie de la Costa del Sol, et il n’y a pas d’autre moyen de le faire que de rouvrir le parc. » Plus tôt cette année, un Une étrange ville fantôme abandonnée pendant 40 ans a été vendue à un mystérieux acheteur pour 18 000 000 £. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();Lien source