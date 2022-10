Espagne : le conducteur d’un accident de train dit qu’il n’a pas pu éviter l’accident

MADRID (AP) – Le conducteur d’un train qui s’est écrasé en Espagne en 2013, tuant 80 passagers et en blessant 145 autres, a déclaré jeudi à un tribunal qu’il avait freiné mais qu’il n’avait pas pu éviter l’accident. Il a dit qu’il n’y avait eu aucun signal l’avertissant de réduire la vitesse avant la courbe où l’accident s’est produit.

L’agence de presse publique espagnole Efe et d’autres médias ont déclaré que Francisco José Garzón Amo avait du mal à parler et a versé des larmes alors qu’il commençait à témoigner. Il s’est continuellement excusé.

Il parlait le deuxième jour du procès dans la ville du nord-ouest de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Les procureurs demandent des peines de quatre ans de prison si Garzón et Andrés Cortabitarte, un ancien directeur de la sécurité de la société publique d’infrastructure ferroviaire ADIF, sont reconnus coupables d’être responsables des morts et des blessés. Ils sont tous les deux accusés de négligence professionnelle.

Cortibitarte devait témoigner vendredi mais le tribunal l’a reporté à mardi. L’accusé a demandé un délai, affirmant qu’il était encore secoué d’avoir été agressé par un manifestant et insulté par la foule à la sortie du tribunal mercredi.

Une enquête sur le déraillement du 24 juillet 2013 a montré que le train roulait à 179 km/h (111 mi/h) sur un tronçon avec une limite de vitesse de 80 km/h (50 mi/h) lorsqu’il a quitté les voies. La sonde a également révélé que le conducteur avait répondu à un appel téléphonique du conducteur quelques secondes avant l’accident.

Le conducteur a déclaré jeudi au tribunal qu’il était obligé de répondre à l’appel dans le cadre de son travail, mais a admis que cela l’avait distrait.

Comme le permet la loi espagnole, le conducteur n’a accepté de répondre aux questions que de son propre avocat, Manuel Prieto.

Prieto a déclaré aux journalistes mercredi que des panneaux de signalisation manquants sur le tronçon de la voie ferrée où l’accident s’est produit et d’autres mesures de sécurité inadéquates ont déclenché le déraillement, et non l’appel téléphonique.

L’ADIF a confirmé quelques jours après l’accident qu’un programme de freinage automatique avait été installé sur la majeure partie de la piste menant de Madrid au nord à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais la couverture s’est arrêtée à 5 kilomètres (3 miles) au sud du lieu de l’accident, ce qui alourdit davantage le conducteur.

Un groupe représentant les victimes de l’accident, la plate-forme des victimes d’Alvia 04155, a déclaré qu’il espérait que le procès montrerait que l’ADIF était plus responsable du déraillement que le conducteur.

Le procès devrait durer plusieurs mois et réunir quelque 650 témoins.

Ciarán Giles, The Associated Press