Les écoles de Madrid et d’une grande partie du centre de l’Espagne sont restées fermées, tandis que les équipes d’urgence et militaires ont continué à rouvrir les routes, à enlever les arbres tombés, à restaurer les lignes électriques et à assurer la distribution de nourriture et du vaccin contre le coronavirus.

Les autorités exhortent les gens à rester chez eux à moins qu’ils n’aient vraiment besoin de sortir pour éviter des accidents qui pourraient mettre encore plus de pression sur les salles d’urgence. Un hôpital militaire de la capitale a déjà connu une augmentation inquiétante des cas de traumatisme, a déclaré lundi soir la secrétaire à la Défense Margarita Robles.

La ville de Bello, dans la province nord-est de Teruel, a enregistré une température de moins 25,4 degrés Celsius (moins 13,7 F), tandis que Molina de Aragón, dans la province centrale de Guadalajara, n’était qu’un dixième de degré moins froid. Certaines températures étaient les plus basses depuis 1982.

À Madrid et dans la région environnante durement touchée, où vivent 6,6 millions de personnes, les thermomètres ont chuté à moins 16 degrés Celsius la nuit, bien qu’une journée ensoleillée ait permis aux personnes essayant de se rendre au travail et aux équipes de prendre de la glace et des débris nettoyer les rues.

Dans une évaluation préliminaire, la mairie a estimé qu’au moins 150 000 des 800 000 arbres de Madrid sont tombés à cause du poids de la neige.

L’aéroport de la capitale, le plus fréquenté du pays, devrait redevenir pleinement opérationnel mardi, et le nombre de trains a régulièrement augmenté en fréquence, bien que le métro et les trains de banlieue de Madrid soient dangereusement surpeuplés.

Le principal marché de détail de Madrid a également rouvert mardi pour la première fois depuis vendredi, provoquant une activité trépidante de camions et de camionnettes qui entraient et sortaient pour frapper les allées des supermarchés qui avaient connu une pénurie de produits frais.

La tempête Filomena a laissé jusqu’à un demi-mètre (20 pouces) de neige dans une grande partie de l’Espagne à partir de vendredi matin.

Le gouvernement régional de Madrid a déclaré mardi qu’il attend toujours qu’un nouveau lot de vaccins Pfizer-BioNTech contre le coronavirus arrive par avion la veille, mais qu’il a dû être détourné vers un aéroport du nord de l’Espagne. La vaccination, quant à elle, s’est poursuivie dans les maisons de retraite et parmi le personnel médical aux doses existantes.