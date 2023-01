Espagne : la région abandonne l’ordre d’offrir un rythme cardiaque avant l’avortement

MADRID (AP) – Un chef régional espagnol a versé de l’eau froide sur l’annonce d’un membre d’extrême droite de son cabinet selon laquelle les médecins devraient donner aux femmes la possibilité d’écouter les battements de cœur des fœtus avant toute procédure d’avortement.

Le président conservateur de Castille-et-Léon, Alfonso Fernández Mañueco, a déclaré lundi que la région centrale de l’Espagne permettrait aux femmes souhaitant avorter de demander ces procédures, y compris des échographies en quatre dimensions ou des conseils psychologiques. Mais il a déclaré que ceux-ci ne seraient pas activement proposés par les médecins, comme l’avait annoncé précédemment un membre éminent de la coalition régionale au pouvoir.

“Les médecins ne seront pas obligés de faire quoi que ce soit, les femmes enceintes ne seront pas obligées de faire quoi que ce soit”, a déclaré Fernández Mañueco.

Le changement des protocoles régionaux des services de santé publique a été initialement annoncé la semaine dernière par le vice-président régional, Juan García-Gallardo, membre du parti d’extrême droite Vox qui soutient le Parti populaire conservateur de Fernández Mañueco au pouvoir.

Vox est l’un des plus jeunes partis d’extrême droite européens et partage un agenda ultra-conservateur avec d’autres acteurs européens comme le Fidesz du président hongrois Viktor Orban ou les Frères d’Italie du Premier ministre italien Giorgia Meloni.

Les commentaires de García-Gallardo ont fait sensation et ont jeté la question controversée dans le débat politique à l’approche d’importantes élections locales et régionales qui doivent avoir lieu fin mai et d’élections générales avant la fin de l’année.

Dans le système très décentralisé de l’Espagne, chacune des 17 régions du pays gère les services de santé publique, bien que les directives et les lois nationales doivent être respectées.

Les échographies 4D et les procédures sonores du rythme cardiaque sont des services que les femmes peuvent opter dans les protocoles de grossesse existants dans la région, mais jamais comme réponse par défaut à une demande d’avortement.

“Il est clair pour moi que la modification de l’ordre des facteurs pourrait se transformer en coercition directe et indirecte”, a déclaré Fernández Mañueco lors d’une conférence de presse télévisée lundi.

Le gouvernement de gauche du Premier ministre Pedro Sánchez a tenté de bloquer le projet des autorités de la région d’aller de l’avant avec la refonte des protocoles médicaux.

“Le gouvernement espagnol utilisera toutes les ressources de la loi pour défendre la liberté des femmes et leur droit d’interrompre leur grossesse dans les termes appliqués par la législation en vigueur”, indique un communiqué du bureau du Premier ministre.

La loi espagnole autorise les avortements jusqu’à la 14e semaine de grossesse. Le parlement du pays a récemment pris plusieurs mesures pour renforcer les droits à l’avortement dans tout le pays.

Raquel Redondo, Associated Press