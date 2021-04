La Fédération royale espagnole de football n’a pas encore décidé si elle ouvrira une procédure disciplinaire pour l’incident raciste présumé dans lequel Mouctar Diakhaby de Valence a accusé Juan Cala de Cadiz de lui avoir adressé une remarque raciste.

Les joueurs de Valence ont quitté le terrain en signe de protestation après que Diakhaby a déclaré qu’il avait été insulté racialement, mais qu’il est finalement revenu.

L’arbitre David Medie Jimenez a écrit dans son rapport de match qu’après la confrontation entre les joueurs, Diakhaby lui avait dit les propos racistes que Cala lui avait dit mais qu’ils n’avaient été entendus par personne parmi l’équipe d’arbitrage.

Mardi, la Liga a déclaré qu’elle recueillait toujours des preuves.

Le comité de la concurrence de la fédération espagnole se réunira mercredi mais ne lancera une enquête que si l’incident leur est signalé.

Cala s’est défendu lors d’une conférence de presse mardi et a déclaré: « Je suis accusé d’être quelque chose que je ne suis pas. Je suis sous le choc. Je suis jugé sans que les gens entendent ma version des événements. Personne ne mérite cela. … Tout ce qui est arrivé est un cirque. «

Plus tôt dans la journée, Diakhaby a pris la parole pour la première fois depuis l’incident présumé. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le joueur français a dit: « Dimanche, à Cadix, un joueur m’a insulté et les mots étaient ‘morceau de s — noir [man]». Le joueur m’a dit ça et c’est inacceptable … Vous avez tous vu mes réactions. Cela ne peut pas arriver dans la vie et surtout dans le football, qui est un jeu de respect.

«Après cela, mes coéquipiers et moi avons décidé de nous rendre aux vestiaires, ce qui était la bonne décision. Puis l’un de leurs [Cadiz] des joueurs sont venus et ont demandé à l’un de nos joueurs que si [Juan] Cala s’est excusée, serions-nous prêts à retourner sur le terrain, et mes coéquipiers et moi avons dit « non », que les choses ne fonctionnent pas comme ça, que vous ne pouvez pas laisser passer des choses comme ça. «

Diakhaby a déclaré que l’incident « lui avait fait beaucoup de mal » et a appelé la Liga à agir.

Valence a déclaré que l’équipe était finalement revenue sur le terrain pour jouer parce que l’arbitre avait averti d’une éventuelle déduction de points s’ils ne reprenaient pas le match.

Cala affirme que Diakhaby ne l’a pas bien entendu.

«Je ne sais pas pourquoi il dit cela, s’il l’a inventé ou s’il a mal compris ce que j’ai dit», a-t-il dit. «Il y a deux victimes ici, lui et moi. Nous sommes tous les deux professionnels.

« Je n’ai aucun problème à m’asseoir avec lui [Diakhaby] dans une pièce et lui parler. Je peux lui dire ce que j’ai dit et il peut me dire ce qu’il pensait avoir entendu.

«Mais vous ne pouvez pas accuser quelqu’un si vous n’avez aucune preuve.

« Il y a sept ou huit joueurs autour de moi quand il prétend que j’ai dit ce que j’ai dit et que personne n’a rien entendu. Il n’y a pas de supporters dans le stade et il y a plein de microphones, donc tout peut être entendu.

« Il n’y a pas de racisme dans le football espagnol. Il y a beaucoup de joueurs noirs dans les équipes espagnoles, ils sont tous intégrés. »

Cala a déclaré qu’il intenterait une action en justice contre quiconque aurait mis son honneur en doute.

Valence, quant à lui, a déclaré dans un communiqué que Cala avait raté une occasion de s’excuser auprès de Diakhaby.

Le communiqué indique: « Juan Cala a perdu une excellente occasion d’accepter cette erreur et de s’excuser auprès de la personne concernée. Au lieu de cela, il a attaqué le joueur lui-même et d’autres membres du Valencia CF.

« Le Valencia CF croit totalement en son footballeur et lui réitère son plein soutien. Après les menaces proférées par Cala lors de sa conférence de presse du mardi 6 avril, le club, son président Anil Murthy et le joueur Mouctar Diakhaby gardent intacte leur profonde conviction de se battre. partout où c’est nécessaire et jusqu’à la fin pour le bien du football.

« Le Valencia CF n’arrêtera pas de lutter pour l’amélioration de la réglementation et la lutte contre le racisme dans le football et dans la société. »

Le code disciplinaire de la FA espagnole considère comme une infraction très grave des insultes impliquant le harcèlement d’une personne en raison de son origine raciale ou ethnique.