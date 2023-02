Espagne : Des groupes de défense des droits réclament plus de protection pour les chiens de chasse

MADRID (AP) – Des groupes de défense des droits des animaux et des propriétaires d’animaleries ont défilé dimanche dans des manifestations séparées pour protester contre une nouvelle loi sur le bien-être des animaux proposée par le gouvernement espagnol qui vise à faire progresser la protection des droits des animaux.

Le projet de loi a alimenté les critiques des groupes de défense des droits des animaux après qu’un amendement de dernière minute a exclu les chiens de chasse de la protection de la loi, répondant aux demandes des lobbies de la chasse.

Sous le slogan “mêmes chiens, même loi”, des milliers de personnes ont défilé à Madrid et dans des dizaines d’autres villes espagnoles lors de manifestations coordonnées pour exhorter le gouvernement à rétablir la loi sur les chiens de chasse, ce qui augmente les amendes pour maltraitance animale à 200 000 euros (216 000 $) et introduit une possible peine de deux ans de prison pour les cas les plus graves.

L’abandon de milliers de lévriers à la fin de chaque saison de chasse a attiré l’attention de la société ces dernières années en Espagne, où l’adoption de ces animaux comme animaux de compagnie a considérablement augmenté à mesure que les gens prennent conscience des conditions difficiles que beaucoup d’entre eux endurent à la campagne. . Les lévriers sont utilisés pour chasser des animaux tels que des lapins et des faisans.

Le porte-parole de la plate-forme “Pas de chasse”, David Rubio, a déclaré que l’Espagne n’est pas seulement le seul pays d’Europe qui autorise la chasse avec des chiens, mais qu’elle détient également le record du plus grand nombre de chiens abandonnés dans l’UE.

À quelques rues de là, des propriétaires d’animaleries ont protesté, affirmant qu’ils seraient contraints de fermer leurs entreprises en vertu de la nouvelle loi, car elle n’autorise que les éleveurs agréés à vendre des chats, des chiens et des furets. Des milliers d’emplois seront perdus, disent-ils, et le marché noir des animaux de compagnie et des animaux exotiques se développera.

The Associated Press