Espagne : Des groupes de défense des droits réclament plus de protection pour les chiens de chasse

Sous le slogan “mêmes chiens, même loi”, des milliers de personnes ont défilé à Madrid et dans des dizaines d’autres villes espagnoles lors de manifestations coordonnées pour exhorter le gouvernement à rétablir la loi sur les chiens de chasse, ce qui augmente les amendes pour maltraitance animale à 200 000 euros (216 000 $) et introduit une possible peine de deux ans de prison pour les cas les plus graves.