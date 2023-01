Espagne Déroute Pays de Galles 5-1 à Rourkela

L’Espagne, numéro 8 mondiale, s’est remise de sa défaite en match d’ouverture contre l’Inde, pays hôte, pour battre le Pays de Galles 5-1 et a maintenu ses chances de passer de la poule D à la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 au stade de hockey Birsa Munda dimanche.

Marc Reyne (16e min, 38e min) et Marc Miralles (32e min, 56e min) ont marqué deux buts chacun tandis que le skipper Alvaro Iglesias (22e min) a marqué un but pour l’Espagne, qui avait perdu 0-2 contre l’Inde en même temps. lieu le vendredi. James Carson a marqué le seul but du Pays de Galles à la 52e minute.

Cette victoire a remis la campagne espagnole sur les rails avec une victoire complète alors qu’ils sont dans une course serrée avec les hôtes, l’Inde et l’Angleterre, pour la place en quart de finale de la poule D. Le Pays de Galles a subi sa deuxième défaite consécutive en autant de matchs dans la poule D à quatre équipes. .

Les Los Redsticks ont commencé le match sur une note positive et ont obtenu leur premier corner de pénalité à la sixième minute, mais ils ont échoué car le premier quart-temps s’est terminé sans but.

Cependant, ils se sont lancés au début du deuxième quart-temps avec Marc Reyne marquant un panier à la 16e minute et six minutes plus tard, le skipper Iglesias a porté le score à 2-0. Ils auraient pu porter le score à 3-0 à la 25e minute mais n’ont pas réussi à convertir un coup de pénalité.

Au début de la seconde période, l’Espagne a obtenu un corner de pénalité à la 32e minute et Marc Miralles a converti le troisième PC, accordé immédiatement après, pour porter le score à 3-0 pour l’Espagne. Marc Reyne a porté le score à 4-0 à la 39e minute lorsqu’il a marqué un panier.

Ils ont rapidement été réduits à 10 hommes lorsque Xavier Gispert a obtenu une carte verte. Le Pays de Galles a obtenu son premier PC en une minute mais n’a pas pu le convertir car le score est resté 4-0 à la fin du troisième quart.

James Carson, cependant, a réussi pour le Pays de Galles au début du quatrième quart à la 52e minute pour faire 1-4. Mais Miralles a marqué son deuxième but du match à la 56e minute pour porter le score à 5-1 alors que l’Espagne scellait une victoire complète.

