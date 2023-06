Espagne : départ pour un voyage inaugural d’un bateau entièrement en chocolat | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Ce n’est pas tous les jours qu’un bateau tout en chocolat prend la mer. Mais ce fut le cas au port de Pasaia, à Gipuzkoa, dans le nord de l’Espagne, où un navire a fait la une des journaux après un voyage inaugural passionnant. Il pèse un doux 1700 kilogrammes. Le lancement a eu lieu jeudi 1er juin après le début de la construction le 17 avril. Plus de 40 confiseurs, chefs et constructeurs de bateaux ont collaboré à la fonte du chocolat et à la création du moule. Des séquences vidéo du processus montrent le moment mordant où le chocolat a été séparé du bois – en une seule pièce complète pas moins – par les chocolatiers des confiseurs Gozoa et les constructeurs navals de l’usine de navires Albaola. Deux chefs pâtissiers bénévoles ont essayé le navire pour la première fois en juin à Passia’s 1, alors qu’il n’était même pas clair s’il flotterait. Ils s’inquiétaient également de la réaction du chocolat avec l’eau salée. Un homme prend des photos de la réplique en chocolat grandeur nature d’une chaloupe baleinière basque du XVIe siècle (Photo: Ander Gillenea/AFP)



Les membres de l’association Basque Artisan Confectioners, GOZOA, ont donné un doux départ au bateau (Photo: Ander Gillenea / AFP)



Le bateau de chocolat a quitté la ville basque espagnole de Pasaia le 1er juin (Photo : Ander Gillenea/AFP)



On s'était d'abord inquiété de la réaction du chocolat avec l'eau salée (Photo : Ander Gillenea/AFP) Mais les images du lancement montrent une foule acclamant avec enthousiasme alors que les rameurs emmènent le bateau pour un tour du port sans provoquer de fuite. La confiseuse locale Lorena Gomez, présidente de Gozoa, l'un des promoteurs du projet, a déclaré : « La quille, la partie supérieure et les sièges sont en bois, mais le reste, ainsi que la base, est en chocolat. L'agence de presse Newsflash a obtenu une déclaration des confiseurs Gozoa indiquant que le navire a été lancé peu après 14 heures après une réception avec Xabier Agote, président d'Albaola et Lorena Gomez.

Les autorités ont déclaré le bateau en état de navigabilité après un premier voyage de 30 minutes, selon les médias locaux. Juste en cas de catastrophe, deux bateaux en bois étaient également à l'eau à proximité au cas où quelque chose tournerait mal. Le bateau de 26 pieds (huit mètres) de long serait une réplique d'un ancien baleinier construit dans la ville au XVIe siècle. L'original a coulé au large des côtes du Canada après avoir traversé l'océan Atlantique. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected].

