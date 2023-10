Espagne contre Écosse : « Nous devons jouer notre jeu » pour assurer la qualification pour l’Euro 2024, déclare Steve Clarke | Actualités footballistiques

Le sélectionneur écossais Steve Clarke estime que si son équipe joue son « propre match » contre l’Espagne, elle peut obtenir un résultat qui lui permettra de se qualifier pour l’Euro 2024.

Une campagne impressionnante qui voit les Écossais en tête du groupe A avec cinq victoires sur cinq, avec un match nul à Séville suffisant pour s’assurer une place en Allemagne l’été prochain.

Le doublé de Scott McTominay leur a permis de surprendre les Espagnols avec une victoire 2-0 à Hampden Park en mars et Clarke est confiant dans une autre solide performance jeudi soir.

« Bien sûr, la confiance en fera partie et nous devons évidemment adopter la bonne tactique », a déclaré Clarke.

« Les joueurs doivent mettre en pratique sur le terrain ce qui a été dit sur le terrain d’entraînement, ils doivent jouer au maximum.

« Nous devons jouer notre jeu du mieux que nous pouvons et je pense que ce sera suffisant pour tirer quelque chose du match. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien capitaine Gary McAllister estime que le milieu de terrain écossais est la clé du succès des qualifications pour l’Euro 2024.



Les Espagnols n’ont pas été impressionnés après leur défaite à Glasgow, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, accusant l’Écosse de jouer un football « nul ».

Clarke s’attend à faire face à une opposition beaucoup plus coriace cette fois-ci, avec Luis de la Fuente aux commandes pour la septième fois après avoir succédé à Luis Enrique en décembre dernier.

« Je pense que lorsque nous les avons affrontés en mars, nous étions probablement juste dans une petite transition entre l’ancien entraîneur et le nouvel entraîneur », a-t-il ajouté.

« Ils ont connu une campagne décevante en Coupe du Monde, alors peut-être que nous les avons eu au bon moment.

« Nous savons que nous devons être très, très bons pour obtenir un résultat positif. »

Image:

Clarke est sur le point de mener l’Écosse à des euros consécutifs





L’Écosse est sur le point d’obtenir sa qualification pour les Championnats d’Europe consécutifs après que Clarke a mis fin à un exil de 23 ans en les menant à l’Euro 2020.

« Nous voulons faire le travail le plus rapidement possible », a ajouté l’ancien patron de Kilmarnock et West Brom.

« Si nous y parvenons, ce serait formidable, sinon nous avons encore deux chances en novembre.

« Nous avons ces occasions parce que nous avons si bien commencé le groupe. Nous avons 15 points en cinq matchs, c’est un bon début.

« Nous savons que nous devons marquer plus de points pour franchir la ligne d’arrivée.

« Est-ce que je pense que cette équipe terminera le groupe avec 15 points ? Non, je pense que nous aurons plus de points, que ce soit jeudi ou en novembre. »

Comment l’Écosse peut-elle atteindre l’Euro 2024 ?

L’Écosse se qualifiera pour l’Euro 2024 jeudi si elle évite la défaite contre l’Espagne à Séville, ou si la Norvège ne parvient pas à battre Chypre le même soir.

Si les résultats ne sont pas en faveur de l’Écosse, elle pourrait toujours prétendre à sa qualification le 15 octobre, si l’Espagne évite la défaite contre la Norvège.

Même si l’équipe de Clarke se qualifie le mois prochain sans avoir réussi à décrocher une place pour l’Euro, elle sait qu’une victoire en Géorgie le 16 novembre serait suffisante.

L’Écosse est en tête du groupe A avec cinq victoires sur cinq et compte six points d’avance sur l’Espagne qui a disputé un match de moins.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien défenseur Charlie Mulgrew est optimiste quant aux chances de l’Écosse de se qualifier pour l’Euro après avoir remporté cinq victoires sur cinq.



Équipe d’Écosse

Gardiens de but : Zander Clark, Angus Gunn, Liam Kelly.

Défenseurs : Liam Cooper, Jack Hendry, Aaron Hickey, Scott McKenna, Nathan Patterson, Ryan Porteous, Andy Robertson, John Souttar, Greg Taylor.

Milieu de terrain : Stuart Armstrong, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, John McGinn, Callum McGregor, Kenny McLean, Scott McTominay.

Avants : Ryan Christie, Lyndon Dykes, Che Adams, Jacob Brown.

Les prochaines rencontres de l’Ecosse

12 octobre : Espagne (a), éliminatoires Euro 2024, coup d’envoi à 19h45

17 octobre : France (a), amical, 20h

16 novembre : Géorgie (a), éliminatoires Euro 2024, coup d’envoi à 17h

19 novembre : Norvège (h), éliminatoires Euro 2024, coup d’envoi à 19h45