Espagne : aucune preuve d’inconduite criminelle dans les décès de migrants

Les procureurs ont déclaré avoir passé six mois à enquêter sur ce qui s’est passé lorsque des centaines de migrants – selon certaines estimations, environ 2 000 – ont pris d’assaut la barrière frontalière de Melilla dans le nord-ouest de l’Afrique depuis le côté marocain pour tenter d’atteindre le sol européen. Au moins 23 migrants ont été officiellement déclarés morts, bien que des groupes de défense des droits de l’homme affirment que le nombre était plus élevé.

MADRID – Les procureurs espagnols ont abandonné leur enquête sur la mort de plus de 20 migrants en juin dernier à la frontière entre le Maroc et la ville enclave espagnole de Melilla, affirmant dans un communiqué vendredi qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve d’inconduite criminelle de la part des forces de sécurité espagnoles.

Les procureurs espagnols ont déclaré “qu’on ne peut pas conclure que la conduite des agents de sécurité (espagnols) impliqués a accru la menace pour la vie et le bien-être des immigrés, de sorte qu’aucune accusation d’homicide imprudent ne peut être portée”.

Les migrants étaient “hostiles et violents”, selon le communiqué des procureurs.

Des centaines d’hommes, certains brandissant des bâtons, ont escaladé la clôture depuis le territoire marocain et ont été parqués dans une zone de passage frontalier. Lorsqu’ils ont réussi à franchir la porte du côté espagnol, une bousculade a apparemment conduit à l’écrasement de nombreuses personnes.

La police marocaine a lancé des gaz lacrymogènes et battu des hommes avec des matraques, même lorsque certains étaient couchés au sol. Des gardes espagnols ont encerclé un groupe qui a réussi à passer avant de les renvoyer apparemment.

Les agents de sécurité espagnols qui ont renvoyé 470 des immigrés au Maroc l’ont fait conformément à leur devoir et à la loi espagnole sur l’immigration, selon le communiqué.

Les soi-disant « refoulements » – le retour forcé de personnes à travers une frontière internationale sans évaluation de leurs droits à demander l’asile ou une autre protection, en violation du droit international et de l’UE – sont une question controversée en Europe.

Amnesty International a déclaré plus tôt ce mois-ci que la gestion de l’enquête par l’Espagne et le Maroc, qui est restée la plupart du temps silencieuse sur la question, “sentait une dissimulation et du racisme”.