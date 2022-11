Espagne 7 – 0 Costa Rica

L’Espagne a commencé sa campagne de Coupe du monde avec une démonstration de domination totale alors qu’elle battait le Costa Rica 7-0 pour fournir une première déclaration sur ses références en tournoi.

Le coup d’envoi est intervenu quelques heures seulement après que le Japon ait remporté une victoire choc 2-1 contre l’Allemagne dans l’autre match du groupe E, mais il n’y a jamais eu de possibilité d’un autre bouleversement au stade Al Thumama, avec l’équipe de Luis Enrique en contrôle total dès le départ. .

Dani Olmo (11) et Marco Asensio (21) ont marqué leurs deux premiers buts, l’ancien attaquant de Manchester City Ferran Torres ajoutant le troisième depuis le point de penalty (31), puis inscrivant son deuxième de la nuit avec une finition basse peu après la mi-temps. temps (54).

Le milieu de terrain barcelonais Gavi, le plus jeune joueur à avoir joué pour l’Espagne en Coupe du monde à 18 ans et 110 jours, est ensuite devenu le plus jeune buteur de la compétition depuis Pelé en 1958 avec une sublime reprise de volée de la passe d’Alvaro Morata pour le cinquième but (75 ).

Il était encore temps pour les remplaçants Carlos Soler (90) et Morata (90 + 2) d’intervenir, le Costa Rica étant incapable d’offrir quoi que ce soit en réponse, ne parvenant même pas à tirer au but jusqu’au temps d’arrêt alors que l’Espagne, cherchant une répétition de leur triomphe en Coupe du monde 2010, a connu une part record de 82% de la possession.

Compte-rendu complet du match à suivre…