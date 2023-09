Espagne 6-0 Chypre (12 septembre 2023) Analyse du match

Ferran Torres a marqué deux fois pour aider l’Espagne à remporter une confortable victoire 6-0 contre Chypre, dernière équipe, lors des éliminatoires du Groupe A de l’Euro 2024 mardi, le prodige barcelonais Lamine Yamal devenant le plus jeune titulaire de son pays à l’âge de 16 ans et 61 jours.

Gavi a frappé pour donner aux hôtes une avance rapide à la 18e minute et Mikel Merino a marqué de la tête le deuxième but 15 minutes plus tard.

Le remplaçant Joselu a marqué le troisième but d’une tête à la 70e minute et Torres, Alex Baena et Torres ont de nouveau terminé le travail de démolition de l’Espagne avec des frappes à bout portant.

L’Espagne est deuxième du groupe A avec neuf points après quatre matches. Ils sont à six points du leader écossais, mais ont un match en moins.