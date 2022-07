Espagne 4 – 1 Finlande Dames

L’Espagne a surmonté le choc de concéder dès la première minute pour ouvrir sa campagne de l’Euro 2022 avec une victoire convaincante 4-1 contre la Finlande à Milton Keynes.

Les Espagnols très appréciés ont été stupéfaits lorsque Linda Sallstrom a frappé avec seulement 50 secondes au compteur lors du premier match du Groupe B vendredi.

Pourtant, ils ont rapidement riposté par la capitaine Irene Paredes, avant qu’Aitana Bonmati ne revendique un léger avantage avant la mi-temps. Lucia Garcia a assuré la victoire après la pause et Mariona Caldentey a ajouté de la brillance avec une pénalité pour temps additionnel.

Le match a pris un départ remarquable alors qu’une attaque précoce de l’Espagne a échoué à mi-chemin et qu’Anna Westerlund a balayé le ballon vers l’avant. Sallstrom n’a pas tardé à s’y accrocher et a couru dans la zone avant de tirer à la maison un tir bas qui est allé du deuxième poteau.

Les dommages causés par cette attaque rapide sur la droite étaient quelque chose que la Finlande a tenté de répéter, mais Sallstrom a raté un tir la prochaine fois qu’ils ont tenté un mouvement similaire, tandis qu’Adelina Engman a ensuite traîné un tir à travers le but.

L’Espagne a rapidement retrouvé son sang-froid et a commencé à dicter le rythme du match. Caldentey et Esther Gonzalez ont tous deux tiré à distance sur Tinja-Riikka Korpela alors qu’ils commençaient à avoir une emprise – Patri Guijarro avait également un coup de tête exclu après que le ballon soit sorti du jeu dans la préparation.

L’égalisation est intervenue après 26 minutes alors que Paredes s’avançait pour rencontrer un corner de Caldentey et propulsait une tête devant Korpela. Bonmati a ensuite donné l’avantage à l’Espagne quatre minutes avant la pause avec une tête bien envolée sur un centre de Mapi Leon.

L’Espagne a bien commencé la seconde mi-temps et s’est rapprochée lorsque Ona Batlle de Manchester United s’est frayé un chemin dans la surface et a forcé un bon arrêt de Korpela. Le stoppeur a ensuite fait encore mieux pour empêcher une tête puissante de la remplaçante Laia Aleixandri.

Le résultat a été mis hors de doute à 15 minutes de la fin alors que Garcia hochait la tête après un coup franc de Leon, avant que le score ne se termine dans le temps additionnel alors que Caldentey rentrait calmement à la maison après un défi fatigué sur Marta Cardona par Elli Pikkujamsa.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

Groupe C : Pays-Bas vs Suède – coup d’envoi à 20h, Bramall Lane

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Italie – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

lundi 11 juillet

Groupe A : Autriche vs Irlande du Nord – coup d’envoi à 17h, St Mary’s

Groupe A : Angleterre – Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi à 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi à 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley