Espagne : 10 blessés en sortant d’un train arrêté près d’un incendie

Le train circulait dans la région de Valence mardi soir lorsque le conducteur a décidé de faire marche arrière à cause du feu de forêt qui s’étendait autour de la ville de Bejís, plus à l’est.

MADRID – Un incendie de forêt approchant dans l’est de l’Espagne a obligé un conducteur de train à s’arrêter et à se préparer à changer de direction pour éviter les flammes, et plusieurs passagers ont été blessés lorsqu’ils sont descendus plutôt que d’attendre, ont annoncé les autorités.

L’incendie de forêt est l’un des deux qui font toujours rage en Espagne. Au sud de la ville de Valence, un incendie plus important dans la région du Val d’Ebo a contraint plus de 1 500 personnes à évacuer les villes et villages depuis le week-end.