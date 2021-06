Espagne 1 – 1 Pologne

Le penalty manqué de Gerard Moreno a condamné l’Espagne à un deuxième tirage au sort frustrant de l’Euro 2020 alors que Robert Lewandowski a valu à la Pologne un match nul 1-1 à Séville.

Alvaro Morata a donné un départ parfait à l’Espagne avec le premier match à la 25e minute, confirmant la décision de Luis Enrique de le lancer après son catalogue de ratés lors de leur premier match nul et vierge contre la Suède.

Lewandowski s’est présenté au tournoi avec style avec une tête exquise au début de la seconde moitié, alors qu’il est devenu le premier joueur polonais à marquer lors de trois championnats d’Europe.

L’Espagne a eu la chance de rétablir son avance trois minutes plus tard lorsque le milieu de terrain de Brighton Jakub Moder a été assez sévèrement pénalisé à la suite d’un examen du VAR pour avoir marché sur Moreno, mais s’étant dépoussiéré, l’attaquant de Villarreal a été refusé par le poteau.

Le tirage au sort maintient les espoirs de qualification de la Pologne pour la phase à élimination directe, ils restent en bas du groupe E, un point et une place derrière l’Espagne, avec tout pour jouer dans les derniers matchs de groupe.

Notes des joueurs Espagne: Unai Simon (7), Llorente (6), Laporte (6), P. Torres (6), Alba (7), Koke (6), Rodri (6), Pedri (6), Moreno (6), Morata ( 7), Olmo (6). Abonnés : F. Torres (6), Ruiz (5), Sarabia (6), Oyarzabal (n/a). Pologne: Szczesny (6), Bereszynski (6), Glik (6), Bednarek (7), Moder (6), Jozwiak (7), Puchacz (6), Klich (6), Zielinski (6), Lewandowski (7), Swiderski (6). Abonnés : Kozlowski (6), Frankowski (5), Linetty (n/a), Dawidowicz (n/a). Homme du match: Robert Lewandowski.

L’Espagne cherche toujours sa première victoire à l’Euro 2020

La Pologne a pris le départ le plus positif des deux équipes à Séville. Piotr Zielinski a vu un premier appel à un penalty refusé après avoir reçu un contact de Morata dans la surface, avant que le milieu de terrain de Leeds Mateusz Klich n’envoie un effort plongeant sur le toit du filet espagnol.

Nouvelles de l’équipe Gerard Moreno a remplacé Ferran Torres en tant que seul changement de l’Espagne depuis le match nul et vierge contre la Suède.

Jakub Moder de Brighton, Tymoteusz Puchacz et Karol Swiderski ont été repêchés dans l’équipe de Pologne après leur défaite contre la Slovaquie lors de la première journée.

Dani Olmo a façonné la première tentative de but de l’Espagne peu avant le quart d’heure de jeu, bien que son effort ait été direct contre le gardien polonais Wojciech Szczesny.

L’empressement de l’Espagne à appuyer sur la gâchette a entraîné le gaspillage de la position prometteuse que leur jeu progressif avait créée, mais ils ont finalement été récompensés au milieu de la mi-temps.

Alvaro Morata célèbre avec Jordi Alba après avoir marqué pour l’Espagne contre la Pologne



Morata a joué sur l’épaule de la défense polonaise et est intervenu pour détourner le tir capricieux de Moreno devant son coéquipier de la Juventus Szczesny à bout portant. Le drapeau du hors-jeu s’est levé immédiatement, mais après avoir repéré que Bartosz Bereszynski avait gardé la Juventus en avant, le VAR est intervenu pour relancer les célébrations espagnoles.

On aurait pu devenir deux à la 34e minute, mais après avoir enroulé un coup franc autour du mur polonais, l’effort de Moreno a filé à quelques centimètres du poteau. La Pologne aurait dû égaliser une minute plus tard, mais Karol Swiderski a tenté de façon inexcusable de convertir le centre de Lewandowski avec son pied plutôt que sa tête et a accroché sa meilleure ouverture au-dessus de la barre.

Lewandowski voit une belle occasion sauvée contre l’Espagne



Les têtes polonaises étaient entre les mains des Polonais pour la deuxième fois avant la fin de la mi-temps, Swiderski faisant trembler le poteau avec une frappe venimeuse du pied gauche, avant que le gardien espagnol Unai Simon ne reste gros pour empêcher Lewandowski de convertir le rebond.

Les choses auraient pu empirer si la volée de Moreno avait trouvé le fond du filet polonais au lieu du filet latéral sur le coup de la mi-temps, mais la Pologne a atteint la pause avec seulement un but de retard et n’a eu besoin que de neuf minutes la deuxième période pour rétablir la parité.

Moder a lancé une attaque polonaise fluide qui a abouti à Kamil Jozwiak flottant un magnifique centre dans la zone pour que le talisman Lewandowski rentre chez lui avec une tête imposante de marque.

Les Polonais étaient à égalité pendant à peine trois minutes lorsque l’arbitre Daniele Orsato a été chargé de visiter le moniteur du terrain par VAR après que Moreno se soit retrouvé au sol jusqu’à un défi de Moder.

L’officiel italien a pointé du doigt le point, mais l’Espagne n’a pas réussi à rétablir son avance alors que Moreno a tiré son tir au but contre le poteau et Morata a regroupé le rebond.

L’Espagnol Gerard Moreno rate un penalty contre la Pologne



La menace offensive de la Pologne diminuait progressivement alors que l’Espagne poussait pour sa première victoire du tournoi, mais malgré des tonnes de possession, les hôtes manquaient de pénétration.

Morata a fait un arrêt du bout des doigts de Szczesny et la volée rauque de Rodri a navigué dans les bras du stoppeur polonais alors que l’Espagne appliquait une pression tardive, mais la Pologne a survécu à quelques moments nerveux pour obtenir son premier point au tableau.

Débutants lents Espagne – Stats du match

L’Espagne a ouvert un tournoi Euros sans victoire lors de ses deux premiers matches pour la première fois depuis l’édition 1996.

La Pologne n’a perdu qu’un seul de ses huit matches de tournoi majeur en Espagne (3 v., n. 4 n. n. 1).

Suite au penalty manqué de Gerard Moreno, l’Espagne n’a pas réussi à marquer cinq de ses huit derniers penaltys (hors tirs au but) aux Championnats d’Europe.

L’Espagne a maintenant tiré au sort chacun de ses quatre derniers matches lors de tournois majeurs (Coupes du monde et euros), sa plus longue série de tirages au sort dans ces deux compétitions.

Álvaro Morata a marqué quatre des cinq derniers buts de l’Espagne en finale du Championnat d’Europe ; en effet, seul Fernando Torres (cinq) a jamais marqué plus de buts dans la compétition pour la nation.

Depuis ses débuts avec l’équipe nationale en octobre 2019, Gerard Moreno a été directement impliqué dans neuf buts pour l’Espagne (cinq buts, quatre passes décisives), plus que tout autre joueur pour eux en ce moment.

Et après?

L’Espagne accueille la Slovaquie à Séville et la Pologne affronte la Suède à Saint-Pétersbourg lors de leurs derniers affrontements dans le Groupe E.