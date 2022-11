Espagne 1 – 1 Allemagne

Le but tardif de Niclas Fullkrug a sauvé un match nul 1-1 avec l’Espagne alors que l’Allemagne maintenait à peu près sa campagne de Coupe du monde sur la bonne voie au stade Al Bayt.

Alvaro Morata était sorti du banc pour donner l’avantage à l’Espagne plus tôt en seconde période, mais son compatriote remplaçant Fullkrug a tiré au-delà d’Unai Simon pour changer l’ambiance alors que l’Allemagne a remporté son premier point de la Coupe du monde 2022 après sa défaite choc contre le Japon.

Hansi Flick a apporté des changements à l’équipe à partir de ce match et l’Allemagne a bien rivalisé tout au long contre une solide équipe espagnole. Antonio Rudiger s’est vu refuser un but pour hors-jeu en première mi-temps et Jamal Musiala a forcé un très bon arrêt d’Unai Simon en seconde.

Morata, introduit au début de la seconde période, a réussi à trouver l’arrivée pour l’Espagne, son coup habile à bout portant s’avérant trop bon pour Manuel Neuer. Mais Fullkrug a trouvé la réponse avec une finition féroce après le virage de Musiala et l’Allemagne a terminé la plus forte.

L’Allemagne reste en bas du groupe E mais la situation aurait pu être pire. Si le Japon n’avait pas perdu contre le Costa Rica plus tôt dans la journée, sa défaite contre l’Espagne aurait suffi à éliminer les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 avec un match à jouer.

Ce match nul signifie que la victoire sur le Costa Rica serait suffisante à moins que le Japon ne décroche un autre résultat inattendu contre l’Espagne. Quant à l’équipe de Luis Enrique, elle n’a pas pu égaler la fluidité de sa victoire 7-0 mercredi, mais a un pied dans les 16 derniers.

Que signifie le résultat ?

C’était un concours de poids lourds, le seul match de phase de groupes entre deux anciens vainqueurs de la Coupe du monde, et il y a eu des moments où c’était comme ça. Les deux équipes ont essayé de jouer de l’arrière. Les deux équipes ont essayé de presser l’opposition en haut du terrain.

Il y a eu des moments de qualité mais aussi des erreurs. La défense lamentable de Niklas Sule pour le premier but a permis à Morata d’entrer, tandis que l’Espagne a également montré des vulnérabilités. La lutte pour la régularité semble être une caractéristique de cette Coupe du monde. Seule la France a gagné deux matchs.

En fin de compte, un concours qui, le matin du match, avait promis de décider beaucoup, a finalement décidé peu. L’Espagne n’a pas pu faire la déclaration promise par sa talentueuse équipe. L’Allemagne vit pour se battre un autre jour dans cette Coupe du monde.

S’ils battent le Costa Rica par deux buts ou plus, ils sont définitivement qualifiés pour les huitièmes de finale, à moins que le Japon ne batte l’Espagne. Un match nul pourrait suffire au Japon si l’Allemagne ne gagnait que par un seul but – alors cela irait aux buts marqués suivis du record en tête-à-tête.

Il faudrait des résultats bizarres pour que l’Espagne soit éliminée – une défaite contre le Japon de quatre buts ou plus combinée à une lourde victoire de l’Allemagne. Pour le Costa Rica, c’est un peu plus simple. Ils savent qu’ils doivent améliorer le résultat du Japon pour progresser.

Joueur du match – Alvaro Morata

Image:

La touche habile d’Alvaro Morata a permis à l’Espagne de mener 1-0 au début de la seconde période





À 30 ans, il est un peu tard dans la journée pour que Morata modifie ses opinions à son sujet. Maintenant à l’Atletico Madrid, le troisième club à le reprendre pour un autre mandat, le consensus semble être qu’il est un attaquant de qualité qui est néanmoins juste en deçà du niveau de l’élite absolue.

Mais il aura toujours ses moments et cette performance en a fourni un. Un match qui a débuté sans attaquants naturels sur le terrain a été transformé par deux d’entre eux. Dans le cas de Morata, il a fourni la course parfaite près du poteau et une délicieuse finition au-delà de Neuer.

Morata est le seul attaquant nommé dans l’équipe espagnole de Luis Enrique. C’est une indication que l’entraîneur a l’intention de trouver d’autres solutions. Mais il y a encore des serrures qu’il aura besoin que Morata dévisse. Il pourrait avoir un gros rôle à jouer dans les semaines à venir au Qatar.

Le jeu en stats

L’Allemagne n’a pas remporté ses deux premiers matches de phase de groupes lors d’une seule Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

L’Espagne n’a perdu que trois de ses 19 derniers matchs en phase de groupes d’un tournoi de la Coupe du monde.

L’Allemagne est sans feuille blanche dans les matches de compétition en huit matchs au cours de cette année civile.

Alvaro Morata n’est devenu que le troisième joueur à quitter le banc lors de chacune de ses deux premières apparitions en Coupe du monde et à marquer dans les deux.

Niclas Fullkrug a marqué le premier but de l’Allemagne en Coupe du monde par un remplaçant depuis Mario Gotze lors de la finale de la Coupe du monde 2014 contre l’Argentine.

Jordi Alba a fourni deux passes décisives lors de cette Coupe du monde après avoir échoué à sept matchs lors des deux tournois précédents.

Ailleurs à la Coupe du monde

Dimanche a commencé par un résultat surprise lorsque le Costa Rica a battu le Japon et une journée de bouleversements s’est poursuivie lorsque le Maroc a surpris l’équipe classée deuxième au monde avec une victoire 2-0 sur la Belgique. L’élimination du Canada du groupe F a suivi alors qu’ils ont été battus 4-1 par la Croatie malgré leur prise de tête avec leur tout premier but en Coupe du monde.