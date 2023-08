Espagne 1-0 Angleterre : La Roja brise les braves Lionnes pour remporter la Coupe du monde féminine

L’Espagne a battu l’Angleterre par un seul but à Sydney pour remporter la Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire.

Dans une répétition du quart de finale du Championnat d’Europe de la saison dernière, que l’Angleterre a remporté en prolongation en route vers le trophée, La Roja a devancé les Lionnes après un but en première mi-temps de l’arrière gauche Olga Carmona.

L’Angleterre est restée inchangée pour le troisième match consécutif, l’entraîneur Sarina Wiegman résistant à la tentation de faire revenir Lauren James après une interdiction de deux matches pour un carton rouge lors des huitièmes de finale contre le Nigeria.

L’Espagne a apporté un changement à sa composition, Salma Paralluelo, 19 ans, remplaçant sa coéquipière barcelonaise Alexia Putellas.

Et La Roja a été dominante en première mi-temps, bénéficiant d’une plus grande possession et créant les meilleures chances.

Finalement, cette pression a porté ses fruits car une erreur de Lucy Bronze a permis à l’Espagne d’attaquer sur sa gauche et Olga Carmona a battu Mary Earps avec une finition basse précise dans le coin pour donner l’avantage à La Roja après 29 minutes.

Alexia Russo avait couru pour tenter de défier après que Bronze ait perdu le ballon au milieu de terrain, mais n’a pas été en mesure de relever un défi et l’Espagne avait une avance méritée.

L’équipe de Jorge Vilda a ensuite frôlé la seconde lorsque Paralluelo a frappé l’extérieur du poteau dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps.

Wiegman a envoyé James et Chloe Kelly pour la seconde mi-temps et l’Angleterre s’est immédiatement améliorée.

Kelly a lancé un super centre de la droite pour Lauren Hemp, mais le tir bas de l’attaquant de Manchester City est passé juste après le poteau.

Les Lionnes étaient maintenant sur le devant de la scène, mais les chances étaient toujours limitées et l’Espagne avait une chance de le sceller après avoir remporté un penalty plus tard dans la mi-temps.

Keira Walsh a été jugée maniable dans la surface après que le ballon lui ait effleuré la main. Le contact était minime, mais l’arbitre Tori Penso a accordé le coup de pied après s’être entretenu avec le VAR et avoir consulté le moniteur au bord du terrain.

Le bronze a tenté de repousser Jenni Hermoso et cela a exaspéré l’Espagne, mais cela a peut-être aidé car l’attaquant a produit un penalty apprivoisé qui a été sauvé par Mary Earps en bas à sa gauche.

Les 20 dernières minutes ont été chaotiques alors que l’Angleterre poussait et que l’Espagne cherchait à attaquer à la pause.

Et plus d’espaces sont apparus alors que les Lionnes prenaient plus de risques en 13 minutes de temps additionnel.

Il y a eu plusieurs blocs de dernier recours, mais l’Angleterre a continué à se battre et Earps a pris un corner à la fin, mais l’Espagne a tenu bon pour remporter le trophée pour la première fois de son histoire et contre toute attente également à la suite d’une mutinerie de joueurs l’année dernière qui a vu 15 joueurs se rendre indisponibles pour la sélection en signe de protestation contre les méthodes de l’entraîneur Jorge Vilda.