Espagne 1-0 Angleterre (20 août 2023) Analyse du match

Olga Carmona a scellé la gloire de la Coupe du monde féminine pour l’Espagne à Sydney avec un but en première mi-temps qui a décroché une victoire 1-0 contre l’Angleterre.

Carmona avait marqué un superbe but en fin de match lors de la victoire 2-1 en demi-finale contre la Suède, et l’arrière gauche a de nouveau frappé pour remporter le premier titre mondial féminin de l’Espagne et faire en sorte que le pays devienne le premier à remporter les Coupes du monde féminines et masculines.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’Angleterre, championne d’Europe, était entrée dans le match en tant que léger favori, après avoir battu l’Espagne sur le chemin de la victoire à l’Euro 2022 l’année dernière.

Et les Lionnes ont failli ouvrir le score au début du match lorsque Lauren Hemp a frappé la barre transversale avec une frappe du pied gauche de la passe de Rachel Daly à 20 mètres.

L’Espagne a immédiatement répondu quand Alba Redondo a forcé la gardienne Mary Earps à un arrêt crucial deux minutes plus tard.

Mais après que Hemp ait vu une autre chance mal tourner avec un faible effort à bout portant, l’Espagne a pris les devants en capitalisant sur Lucy Bronze perdant le ballon au milieu de terrain.

L’Espagne a lancé une contre-attaque rapide qui a vu le ballon trouver Carmona, suite à une mise à pied de Mariona Caldentey, explosant vers la gauche.

Le défenseur du Real Madrid Femenino contrôlait le ballon avant de guider une frappe du pied gauche au-delà d’Earps dans le coin le plus éloigné pour donner l’avantage à l’équipe de Jorge Vilda.

L’Angleterre a eu du mal à prendre pied dans le match, alors que l’Espagne dominait la possession et La Roja a presque doublé son avance avant la mi-temps, lorsque Salma Paralluelo a frappé le poteau à la 45e minute.

L’entraîneur des Lionnes Sarina Wiegman a fait un changement à la mi-temps pour tenter de renverser la tendance en remplaçant Alessia Russo et Daly par Chloe Kelly et Lauren James, mais le changement a eu peu d’impact alors que l’Espagne continuait de contrôler le match.

Caldentey a réussi un tir bien sauvé par Earps et Aitana Bonmatí a envoyé un effort de 20 mètres avant qu’un handball de Keira Walsh ne conduise à un penalty espagnol après un long examen VAR.

Jenni Hermoso n’a cependant pas réussi à marquer sur place, alors qu’Earps plongeait bas sur sa gauche pour éviter le penalty de l’attaquant espagnol.

Malgré le fait que son gardien de but lui ait lancé une bouée de sauvetage, l’Angleterre n’a pas trouvé le moyen de revenir dans le match avec un égaliseur.

Et l’Espagne a tenu bon pour remporter le match et remporter la Coupe du monde féminine au Stadium Australia.