La NASA a grimpé dans le train de la diversité avec une courte vidéo sur sa prochaine mission – ne pas visiter une planète ou construire une base lunaire, mais Equity – et encourager les minorités à s’inscrire. Mais de tels mots à la mode ne lancent pas de fusées.

Suivant les traces du Pentagone et de la CIA, la NASA peine à se réinventer en éveil, capable d’attirer et de retenir l’attention des Américains accros à la politique identitaire, qu’elle n’avait pas ressenti le besoin de joindre auparavant.

Nous lançons Mission Equity, un effort global pour évaluer comment élargir l’accès à nos programmes et examiner les obstacles et les défis potentiels qui existent pour les communautés historiquement sous-représentées et mal desservies. Découvrez comment donner votre avis : https://t.co/IJ2wk7qh0zpic.twitter.com/i6wD85Zc1e – NASA (@NASA) 16 juin 2021

L’agence a publié une vidéo vantant sa « Mission Equity » plus tôt cette semaine, suscitant une réponse moins qu’enthousiaste de la part des Américains déconcertés par le fait qu’une agence chargée d’explorer l’espace aurait quelque chose à voir avec le climat spongieux de « l’intersectionnalité » qui a tant de la nation à la gorge. Le clip montrait des astronautes dans un arc-en-ciel de tons chair, exhortant le spectateur à «rejoignez les astronautes de la NASA sur Mission Equity. «

Le mot souvent vanté « équité » n’est pas la même chose que l’égalité, bien que beaucoup de ses fournisseurs semblent désireux de capitaliser sur la confusion, a déclaré jeudi le lieutenant-colonel à la retraite de la Force spatiale Matthew Lohmeier à Fox News, Tucker Carlson, avertissant que le malentendu terme pourrait être assez dangereux.

« C’est un nouveau terme, il est utilisé à bon escient, ce qui signifie essentiellement des résultats forcés ou des inégalités forcées« , a déclaré Lohmeier. « L’équité n’est pas bonne telle qu’elle est définie, mais cela sonne bien, c’est pourquoi nous utilisons le mot. «

« On recommence à juger les gens sur la couleur de leur peau», a-t-il prévenu, suggérant aux dirigeants américains «réfléchissez très attentivement à la question de savoir s’ils veulent injecter du tribalisme dans nos institutions de confiance de longue date dans ce pays qui n’ont généralement pas été infectés par la pensée tribale, avec tout ce que cela implique. » Il a continué: « imputer la culpabilité à d’autres groupes de personnes sur la base de… qui ils sont accidentellement, c’est une bonne définition du racisme.«





Comme beaucoup l’ont souligné sur les réseaux sociaux, soumettre la NASA aux mêmes pratiques d’embauche obsédées par la diversité pourrait causer encore plus de tort que les mandats «d’équité» déployés dans de grandes entreprises comme Coca-Cola désireuses de faire signe de vertu. En effet, une NASA dirigée par autre chose que la méritocratie serait un désastre, étant donné que les brigades éveillées ont longtemps déclaré que les mathématiques (en particulier les mathématiques avancées) et la physique étaient racistes. Les jeunes peuvent obtenir leur diplôme universitaire et se faire recruter par la NASA, ne sachant pas – ou soucieux d’apprendre – comment résoudre les équations complexes nécessaires pour qu’une fusée atteigne sa cible sans exploser sur la rampe de lancement.

Sans le système méritocratique qui a fait atterrir les missions Apollo sur la Lune, la NASA va regarder beaucoup d’astronautes morts, ont suggéré Lohmeier et d’autres sur les réseaux sociaux, soulignant le risque pour la sécurité de l’ensemble de l’équipage si l’on décidait ils ne voulaient pas exécuter un certain protocole de sécurité, ou le danger si le contrôle au sol se rebellait contre l’équipage de conduite pour les avoir malmenés.

Si la NASA est si loin qu’elle a oublié pourquoi elle est là et pourquoi les protocoles de sécurité ne peuvent être compromis pour rien (en particulier, la politique réveillée), alors la NASA devrait être financée et purgée de tous les pseudo-scientifiques apparents qui courent. il. – Nouvelle République américaine (@LibertysRoar) 18 juin 2021

Les cases à cocher de la diversité n’ont pas leur place dans l’espace. La race, la croyance, la couleur, le sexe ne devraient même pas être pris en compte, nous avons besoin des meilleurs et des plus brillants dans ces rôles. Il n’y a aucune marge pour flatter les embauches d’actions positives qui pourraient mettre des vies en danger là-haut. – Frank Wolf Connell (@itsWolf) 16 juin 2021

Ironiquement, le récent film « Hidden Figures » a présenté le rôle des mathématiciennes noires dans l’envoi des Américains dans l’espace pendant les missions Apollo – suggérant que l’agence avait été un peu plus accueillante pour les employés non blancs et féminins que le récit actuel ne le suggère.

Tout le monde n’a pas pris la campagne si au sérieux, certains se moquant de l’idée de fragiles « flocons de neige » devant comprendre les complexités scientifiques nécessaires pour faire décoller une fusée (ou ses occupants en un seul morceau) sur le voler, et beaucoup se moquent de l’idée comme « Théorie de l’espace critique», dans un jeu de mots sur la théorie critique de la race.

Théorie de l’espace critique – Nicholas Jones (@NicholasBJones2) 15 juin 2021

D’autres semblaient craindre que des pays comme la Chine ne dépassent la NASA dans la course au retour des humains sur la Lune, étant donné le mandat de l’agence déjà à court d’argent de gaspiller une partie de cet argent sur un signal de vertu glorifié comme le programme d’équité.

Pendant ce temps, la Chine a envoyé hier trois astronautes chinois vivre dans la nouvelle station spatiale chinoise. – Geoffrey Miller (@primalpoly) 18 juin 2021

je vois @NASA s’est réveillé et a adopté la « théorie de l’espace critique ». Pouvez-vous entendre ce bruit? Un milliard de chinois qui rient et tapent avec leurs baguettes. – Ours heureux (@CloveHitchJohn) 18 juin 2021

Quelques-uns soupçonnaient même un complot visant à financer l’agence si elle ne jouait pas le jeu.

Apparemment, ils devaient le faire, ils étaient menacés de coupes dans le financement du gouvernement s’ils ne le faisaient pas. Joli nazi de l’administration accroupi à la Maison Blanche, si vous voulez mon avis. L’énoncé de mission de la NASA est d’explorer l’espace. – Seaforde1 (@Seaforde1) 18 juin 2021

Cela ne veut pas dire que tout le monde baissa les yeux sur le programme. La conseillère en politique intérieure de Biden, Susan Rice, a qualifié cette décision discutable de « un des [NASA’s] missions les plus marquantes à ce jour. » Ce serait « utiliser les données de la NASA au profit des communautés mal desservies et faire de l’espace * dans la science et la technologie pour tout le monde», a-t-elle déclaré, sans expliquer comment ces données seraient utilisées, ce que c’était ou comment la NASA prévoyait de les collecter.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, est également intervenu pour défendre son projet avec une fusillade de mots à la mode, le qualifiant de « défi audacieux et nécessaire pour la NASA de s’assurer que nos programmes sont accessibles à tous les Américains et, en particulier, à ceux qui vivent dans des communautés historiquement mal desservies. »

Pendant ce temps, si l’on se fie à sa chaîne YouTube, la NASA ne fait que se réchauffer dans ses efforts pour aller hardiment là où aucun Latinx neurodivers transgenre (ou autre communauté minoritaire) n’est allé auparavant. L’agence a publié un clip de près d’une heure sur le « Pouvoir d’allié actif » pour célébrer le mois de la fierté jeudi.

