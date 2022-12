“Espace sacré”: des plongeurs retirent 275 artefacts de l’excavation du navire Franklin en 2022

À onze mètres sous la surface du passage du Nord-Ouest, au plus profond de l’épave de l’un des navires condamnés du capitaine John Franklin, quelque chose a attiré l’attention du plongeur Ryan Harris.

Harris était au milieu de la saison de terrain 2022 sur l’épave du HMS Erebus. L’équipe avait ramené à la surface des dizaines d’artefacts – des couverts de table élaborés, des épaulettes de lieutenant toujours dans leur étui, une lentille de lunettes de quelqu’un.

Mais ceci, assis dans le garde-manger du steward, était autre chose.

« C’est probablement la découverte la plus remarquable de l’été », a déclaré Harris, l’un des plongeurs archéologues de Parcs Canada qui ont fouillé les deux navires perdus de Franklin depuis qu’ils ont été retrouvés sous les mers arctiques.

“Nous sommes tombés sur un folio – une couverture de livre en cuir, magnifiquement gaufrée – avec des pages à l’intérieur. Il a en fait la plume d’oie toujours cachée à l’intérieur de la couverture comme un journal que vous pourriez écrire et mettre sur votre table de chevet avant de le rendre.

Peut-être que c’est juste un inventaire des magasins ou la liste de blanchisserie de quelqu’un. Il a été trouvé dans le garde-manger. Ou peut-être que c’est plus.

“Nous sommes très enthousiasmés par la possibilité alléchante que cet artefact puisse contenir des documents écrits à l’intérieur”, a déclaré Harris. “C’est en train d’être analysé en laboratoire maintenant.”

L’Erebus et le HMS Terror ont quitté l’Angleterre en 1845. Le commandant Sir John Franklin et ses 129 hommes ne sont jamais revenus.

Plus de 30 expéditions ont tenté de les retrouver. Quelques artefacts, tombes et histoires horribles de cannibalisme sont tout ce qu’ils ont découvert.

Mais avec un mélange d’histoire orale inuite et d’enquêtes systématiques de haute technologie, Erebus a été trouvé en 2014, juste au large de la côte nord-ouest de l’île King William au Nunavut et Terror deux ans plus tard. Les découvertes ont fait la une des journaux du monde entier.

Depuis lors, Parcs Canada s’efforce de comprendre ce qu’il y a là-bas et quel éclairage cela pourrait apporter à une histoire qui fait désormais partie de la tradition canadienne.

Les plongeurs n’ont pas visité Terror en 2022. Ce navire, deux fois plus profond qu’Erebus, est jugé plus sûr et les archéologues voulaient d’abord fouiller l’épave la plus vulnérable.

Après deux saisons perdues à cause de la pandémie de COVID-19, ce fut un été chargé.

Les saisons sur le terrain dans l’Arctique sont brèves. Les plongeurs et les conservateurs n’avaient que 11 jours amarrés au-dessus du site de l’épave avec leur barge et le RV David Thompson, le navire de recherche de 29 mètres de Parcs Canada.

Mais au cours de cette période, l’équipe a réussi 56 plongeons. Chaque plongée a duré environ deux heures – possible uniquement parce que les plongeurs utilisaient des combinaisons chauffées par de l’eau chaude pompée à la surface.

Harris a déclaré que le navire semblait avoir été laissé en bon état. Les portes et les tiroirs étaient fermés, tout était rangé.

Au total, 275 artefacts ont été récupérés. Le garde-manger du steward était l’un des principaux centres d’intérêt de l’été et une grande partie de ce qui y a été récupéré est de la vaisselle – assiettes en grès, plateaux et plats de service.

Les plongeurs ont également commencé à fouiller les cabines des officiers. Dans celui qui aurait été occupé par le sous-lieutenant Henry Thomas Dundas le Vesconte, que Franklin chargea de la cartographie, ils trouvèrent une boîte verte qui ressemblait d’abord à un livre.

“Mon partenaire et moi avons réalisé que ce n’était pas du tout un livre”, a déclaré Harris. « Il s’agit en fait d’un ensemble d’instruments de rédaction — les outils professionnels du métier d’un officier de navire. Il est tout à fait possible que ce soient les outils utilisés pour tracer leur chemin à travers le passage du Nord-Ouest, ce que je trouve fantastique.

Les plongeurs utilisent une drague à vide pour éliminer une grande partie des sédiments accumulés.

Le travail reste cependant lent, minutieux et délicat. Le folio de cuir a été fouillé petit à petit à la cuillère.

Lors d’une plongée, Harris manipulait la drague lorsqu’il s’est soudainement arrêté.

“J’ai commencé à voir ce qui ressemblait à un morceau de papier flottant presque dans les mouvements de l’eau. C’est très, très délicat.”

Ce papier a fait surface dans un sac Ziploc et est actuellement en cours d’analyse.

Il y a des années de travail à faire, a déclaré Harris. Les plongeurs n’ont enfoncé leur masque que dans quelques mètres carrés d’une épave de 36 mètres de long, neuf mètres de large et cinq mètres de profondeur.

Il en reste beaucoup dans les cabines des officiers. Les coffres des marins, qui contenaient leurs effets personnels, sont encore mystérieux. Les plongeurs ne sont même pas entrés dans le pont inférieur. Et puis il y a la Terreur.

“Il y a tellement de matériel dans l’un ou l’autre de ces navires”, a déclaré Harris.

Le récupérer dans les profondeurs glacées n’est qu’une partie du travail. Les artefacts doivent être conservés, étudiés et analysés au laboratoire de Parcs Canada à Ottawa, où se trouve actuellement le butin de cet été.

Harris a plongé plusieurs fois sur l’épave et reconnaît qu’il se concentre sur la tâche à accomplir. Rien, après tout, n’égalera jamais sa première vue d’Erebus.

“Je ne pouvais pas voir où se trouvait l’épave car la visibilité était mauvaise”, se souvient-il. “J’ai dû choisir une direction et partir, puis j’ai vu la première planche posée sur le fond marin.

«Je l’ai suivi main sur main jusqu’à ce que tout à coup, hors de l’obscurité, il se dresse là. Il vous surplombe, l’ombre de cette énorme masse d’épaves gisant fièrement sur le fond marin. »

Mais le frisson ne s’estompe jamais entièrement.

« Vous êtes pris avec ce sentiment que vous êtes dans cet espace sacré. Pas seulement au vu de l’histoire, mais parce que c’est là que les êtres humains ont été confrontés à leur propre mortalité. C’est une expérience remarquable à vivre.

Bob Weber, La Presse Canadienne

artefacts historiqueshistoire