Espace public au bord de la rivière Hangzhou – la gare de Yinxing et la gare de Daqiao / TJAD Original Design Studio

Description textuelle fournie par les architectes. La gare de Yinxing et la gare de Daqiao sont situées sur la rive sud de la rivière Qiantang. Il fait partie du projet de rénovation de l’espace public au bord de l’eau de 12 kilomètres dans le district de Binjiang à Hangzhou, entrepris par le studio de design original de TJAD.

Dessin axonométrique

Le site est de forme triangulaire et situé entre la zone résidentielle et la rivière Qiantang. Il y avait de nombreux ginkgos sur le site et chaque fin d’automne, des feuilles de ginkgo éparses recouvraient le sol. De loin, le sol semble doré, mais de près, on peut remarquer la beauté rationnelle des feuilles superposées et imbriquées. Nous avons préservé les ginkgos du site et extrait le prototype de conception de la relation de chevauchement des feuilles de ginkgo – « un arc convexe et deux arcs concaves ». Sur cette base, nous les avons fait pivoter et répliqués, imbriqués les uns dans les autres, et la forme globale du carré en a été dérivée.

Le sol est légèrement en pente, avec trois « feuilles de ginkgo » adjacentes se relevant pour former un espace vert paysager, créant un espace d’activité à plusieurs niveaux pour la communauté environnante. Cela est également conforme à la tendance psychologique du public à grimper haut et à surplomber la rivière Qiantang. L’espace intérieur inférieur offre également de l’espace pour les installations de services communautaires.

Le parc sportif de Linqiaoxiang est adjacent à la gare de Yinxing. Inspiré par les vagues de la rivière Qiantang, le paysage du parc sportif fluctue également de haut en bas. La piste de course bleue et la piste cyclable orange divergent dans les airs, entourant le parc de haut en bas, offrant une dimension verticale à l’espace public. Cela améliore non seulement l’accessibilité du parc et la volonté des passants d’explorer, de faire de l’exercice et de se reposer à l’intérieur, mais enrichit également l’expérience d’itinérance du parc.

Le parc est équipé de terrains de badminton, de terrains de basket-ball, de toboggans, de poutres d’équilibre et d’espaces d’équipement de fitness pour répondre aux besoins du public en matière d’activités de plein air. Le terrain de basket est situé entre les sentiers Orange et Bleu. Les marches du terrain sont reliées à la voie bleu ciel, ce qui non seulement répond aux exigences fonctionnelles des tribunes du terrain de basket, mais améliore également la ligne de circulation reliant la passerelle surélevée et le sol. En même temps, l’espace inférieur de la tribune forme un lieu de repos ombragé et abrité dans le parc.

Dessin axonométrique

La station Daqiao est située à l’intersection de Liuhe Road et Wentao Road. Inspirés par la forme structurelle du pont de la rivière Qiantang, nous avons fait pivoter la structure principale en treillis d’acier du pont de 45 degrés. Le toit de la partie supérieure est de forme triangulaire, faisant écho à la flèche triangulaire de la pagode Liuhe de l’autre côté de la rivière ; La partie inférieure expose les composants structurels comme éléments d’expression architecturale, disposés de manière régulière et ordonnée.

Avec l’aimable autorisation du studio de design original de TJAD

La façade est constituée de panneaux de polyester, utilisant sa taille illimitée sur un seul côté pour réduire les joints de façade. Le couvercle de la boucle adopte une forme concave et la quille en acier assortie est en acier en forme de T, simple et exquise. La gare de Daqiao offre au public un endroit où se reposer, s’arrêter et contempler. Le premier étage est équipé d’un café, qui sert également d’exposition temporaire pour la communauté environnante. Le deuxième étage est une plate-forme d’observation, où le public peut admirer le paysage environnant et voir la pagode Liuhe de l’autre côté de la rivière Qiantang, créant ainsi une opportunité de dialogue entre les temps anciens et modernes.