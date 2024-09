Espace Polyvalent Claude Michelet / Faye Architectes & Associés

© Agnès Clotis

Description textuelle fournie par les architectes. Au cœur du quartier du Rivet, bénéficiant d’une situation privilégiée sur les hauteurs de Brive la Gaillarde, l’espace polyvalent Claude Michelet et son parc constituent une formidable opportunité de fédérer le quartier. Le projet proposé tire parti des nombreux atouts du site tout en structurant l’ensemble du Platorama à l’échelle du quartier, afin de créer un pôle fédérateur ancré dans son territoire. Les parcours jouxtant l’équipement tissent des liens prometteurs entre les quartiers haut et bas puis l’ensemble des équipements environnants.

Le niveau du rez-de-chaussée s’organise selon un plan clair autour d’une typologie de patio, qui intimise les plus petits tout en rendant les équipements visibles et ouverts sur le parc. Le multi-accueil est orienté vers le patio autour duquel les salons des enfants sont protégés des regards extérieurs et, le centre socioculturel se tourne vers le stade de la ville et le parc, s’adressant à tous les habitants du quartier. A l’étage, la salle polyvalente forme un volume autonome, ouvert et facilement reconnaissable du haut et du bas de la zone.

La volumétrie de l’ensemble et les combles sont pensés pour servir la qualité des espaces de vie de chaque programme et leurs ambiances. Les hautes ouvertures créées par les toitures décalées éclairent les circulations intérieures et favorisent l’éclairage transversal dans les pièces de vie, en complément des larges bandes vitrées qui offrent une vue sur l’extérieur. A l’étage, le volume cherche avant tout à marquer son caractère public et à assumer son rôle d’accueil autour d’espaces de rencontre qui lient, fédèrent et favorisent une vie de quartier joyeuse et dynamique. La séquence d’accueil est pensée dans ce sens : les seuils sont travaillés du parc à la salle polyvalente en mettant en valeur le paysage. Ainsi, la salle polyvalente s’ouvre pleinement sur le panorama et bénéficie de sa situation privilégiée depuis les hauteurs de la ville.

Les larges débords de toiture protègent les façades sud des apports solaires trop importants en été. Ils forment une galerie couverte abritant le cheminement longeant la façade principale et protégeant les murs habillés d’ossature bois. Sur ce linéaire, le relief est donné à la façade par le rythme de l’ossature structurelle des poteaux bois qui donnent une interprétation du système d’assemblage du matériau. Le choix des matériaux, au-delà de leurs propriétés constructives et de leur qualité à rendre les espaces agréables, contribue à ancrer le projet dans l’espace paysager dans lequel il s’insère.

La part importante de bois dans le bâtiment se justifie également par son très bon bilan écologique et énergétique. Les murs pignons de l’étage supérieur et du sous-sol du rez-de-chaussée sont en pierre, entretenant une relation avec le bâtiment du Théâtre de la Grange. Quant aux toitures visibles depuis l’ensemble du parc, elles sont en métal gris foncé, conservant la même teinte que les toitures en ardoise de la région. L’esthétique du projet repose finalement sur une écriture contemporaine attentive aux spécificités et aux ressources locales.