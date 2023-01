Espace incroyable et restrictions de géo-ingénierie

Pourquoi est-ce important: Les scientifiques pensent que la pulvérisation de dioxyde de soufre ou d’autres particules réfléchissantes dans la stratosphère en quantités suffisantes pourrait compenser un certain niveau de réchauffement climatique. Mais les effets secondaires inconnus, associés aux questions difficiles sur la façon de gouverner une technologie de réglage de la température, la rendent très controversée.

Et après: La startup n’a pas demandé l’approbation avant son lancement de ballon. Maintenant, en annonçant son intention d’interdire toute future expérience de géo-ingénierie solaire, le Mexique pourrait être l’une des premières nations, sinon la première, à annoncer une interdiction explicite de tels projets. Lire l’histoire complète.

—James Temple

Lire ensuite : Qu’est-ce que la géo-ingénierie et pourquoi devriez-vous vous en soucier ? Alors que les menaces du changement climatique augmentent, nous sommes tous susceptibles d’entendre de plus en plus parler des possibilités et des dangers de la géo-ingénierie. Voici ce que cela signifie.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 La pression monte sur l’Allemagne pour envoyer des chars en Ukraine

L’Ukraine en a désespérément besoin, mais l’Allemagne craint de provoquer la Russie. (voix)

+ Les alliés de l’OTAN sont de plus en plus exaspérés. (FT $)

+ Le ministre allemand des Affaires étrangères n’empêcherait pas la Pologne d’envoyer les leurs. (BBC)

+ S’ils sont libérés, les chars pourraient aider à assurer une victoire ukrainienne (Économiste $)

2 Des milliers ont défilé pour marquer le 50e anniversaire de Roe v Wade

Des manifestants ont manifesté dans 46 États des États-Unis. (NYT $)

+ Ce que la fuite du verdict Roe peut enseigner aux futurs fuyards. (L’interception)

+ L’avenir de l’avortement médicamenteux finira par se disputer devant les tribunaux. (voix)

+ La dissonance cognitive de regarder la fin de Roe se dérouler en ligne. (examen de la technologie MIT)

3 Les pseudo-banques de Crypto sont en train de mourir

Et ils peuvent emporter avec eux les économies de certaines personnes. (WSJ $)

+ Sam Bankman-Fried de FTX ne va certainement pas tranquillement. (Ardoise $)

+ Les investisseurs de l’échange de crypto Gemini sont de plus en plus inquiets. (FT $)

4 Des dossiers confidentiels de la police américaine ont été volés lors d’un piratage majeur

Les voleurs ont également volé des plans de raid tactique et un rapport de suspect. (Tech Crunch)

5 Donald Trump serait sur le point d’abandonner sa propre plateforme de médias sociaux

Il veut revenir sur Twitter juste au moment où la primaire républicaine se réchauffe en juin. (Pierre roulante $)

6 La technologie des ultrasons ne se limite pas aux analyses de grossesse

L’IA et d’autres avancées en ont fait un puissant outil de diagnostic. (New-Yorkais $)

7 Le streaming en direct est l’un des plus grands défis des Big Tech

C’est diaboliquement difficile à modérer. (FT $)