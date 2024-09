Espace de restauration AirBubble / ecoLogicStudio

© Pepe Photographie

+ 18

© Pepe Photographie

Description textuelle fournie par les architectes. L’agence d’innovation en design basée à Londres et Turin vient de finaliser la troisième itération de son concept de design AirBubble, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa recherche à long terme sur le bien-être urbain. L’espace de restauration conçu pour une entreprise suisse de soins de santé grand public établit une nouvelle symbiose entre la nature et les humains. L’espace de restauration AirBubble est le premier jardin de soins de santé biotechnologique au monde qui combine des cultures d’algues purificatrices d’air avec des plantes médicinales. Le projet est le pionnier d’un nouveau concept spatial équilibrant le travail, la santé mentale et physique, la relaxation et l’interaction entre les employés de divers services. De plus, il offre une expérience multisensorielle renforcée par les bulles d’oxygène et les parfums d’herbes et de fleurs fraîches.

© Pepe Photographie

Plan – Espace

© Pepe Photographie

Situé à Nyon (Suisse), dans la zone verte entourant le site de l’usine, le projet s’inscrit dans une vision plus large appelée AirCampus. Il comprend le nouvel espace de restauration AirBubble, l’AirOffice – un espace de travail intérieur symbiotique combinant jardinage avancé et filtration de l’air ; et le tout récent AIReactor, le purificateur d’air de bureau biotechnologique. AirCampus est conçu comme une solution architecturale pionnière pour la santé et le bien-être au travail, des espaces intérieurs aux espaces extérieurs et de la santé physique à la santé mentale. En tant que projet d’innovation en matière de bio-conception, l’espace de restauration AirBubble est un système architectural reproductible et évolutif qui peut être installé dans n’importe quel environnement de travail à l’échelle mondiale.

© Pepe Photographie

Le projet apporte à Nyon une nouvelle perspective sur la relation entre lieu de travail et aménagement paysager en réinventant le modèle du jardin botanique préindustriel et en surpassant celui du secteur de la santé actuel. « Nous avons étudié les origines de la fabrication pharmaceutique en étudiant le jardin médicinal de Padoue en Italie, où des essences et des plantes médicinales étaient cultivées dans le cadre d’un parc communautaire. Nous avons ensuite transposé ce concept à l’ère bio-numérique, où les substances peuvent à nouveau être cultivées dans l’espace public », explique Marco Poletto, cofondateur d’ecoLogicStudio.

© Pepe Photographie

Section

© Pepe Photographie

L’espace de restauration AirBubble intègre la technologie PhotoSyntheticaTM développée par ecoLogicStudio depuis 2018 au sein du consortium académique homonyme. À partir de 2021, ecoLogicStudio a commencé à explorer comment intégrer des systèmes biotechnologiques dans l’architecture, les intérieurs et l’aménagement paysager. L’objectif est d’impliquer les utilisateurs dans différentes phases du processus de purification de l’air, en mettant en évidence ses avantages pour la santé humaine et le bien-être dans les espaces privés et professionnels, et en créant de nouveaux espaces verts au sein des usines de production. L’espace de restauration AirBubble est composé d’une structure cylindrique en bois de 6 mètres de haut reliée à 3 niveaux, enveloppée d’une membrane ETFE, posée au sommet d’un monticule paysager. La partie centrale de la structure en bois abrite 36 grands bioréacteurs en verre borosilicaté qui contiennent 350 litres de cultures d’algues vertes vivantes Chlorella capables de filtrer un flux d’air pollué de 150 litres/minute. Tandis que le milieu liquide lave les particules, les algues mangent activement les molécules polluantes ainsi que le dioxyde de carbone pour ensuite libérer de l’oxygène frais et propre. Le processus de filtrage est renforcé par la morphologie architecturale de l’espace de restauration AirBubble : la membrane de toit conique inversée stimule davantage la recirculation de l’air et la ventilation naturelle. Le son blanc bouillonnant du système de jardinage d’algues masque le bruit du quai de chargement des camions, créant une atmosphère apaisante idéale pour soulager le stress de l’esprit et du corps. De plus, la biomasse récoltée peut être incorporée au menu de la cantine sous forme de boissons à base d’algues et de pain aux protéines végétales ou utilisée comme engrais pour la prairie sauvage et l’ensemble de 47 plantes médicinales disposées de manière concentrique autour de la zone centrale des sièges.

© Pepe Photographie

© Pepe Photographie

Les visiteurs entrent sur une surface en caoutchouc composée d’un mélange de particules vertes claires et foncées ainsi que de nuances de particules brunes menant à un large espace de sièges à deux niveaux. Deux plaques de métal Corten sinueuses, choisies par les architectes pour leurs propriétés de résistance aux intempéries, créent une sculpture centrale en forme de pétale – où la membrane du toit converge vers un petit jardin d’eau de pluie. Un deuxième élément Corten met en valeur le périmètre où 11 sièges en liège sont fixés dans la surface caoutchoutée. Les sièges sont fabriqués à partir de copeaux de liège qui ont été humidifiés pour libérer une résine naturelle, formant plusieurs blocs de liège brun foncé qui ont ensuite été découpés CNC en morphologies plus douces. Conçue pour le contact le plus léger avec le sol, la structure en bois est ancrée avec 26 vis de sol. En évitant l’utilisation de poteaux en béton ou de blocs de pilier, cette solution structurelle ne perturbe pas le paysage et est entièrement réversible. De plus, en mettant en œuvre des plantes locales qui poussent selon la saison et en intégrant la collecte des eaux de pluie, l’espace de restauration AirBubble n’utilise pas d’eau d’irrigation préservant ainsi les ressources naturelles.

© Pepe Photographie

L’espace de restauration AirBubble est entouré d’un jardin médicinal composé de 47 jardinières. Au plus près de la structure principale se trouvent quatre types de plantes à floraison automnale et hivernale : Alchemilla vulgaris, Iberis sempervirens, Camellia japonica et Helleborus. En s’éloignant du centre, 16 espèces qui fleurissent au printemps et en été sont réparties, dont des plantes médicinales courantes telles que Salvia officinalis, Thymus vulgaris, Melissa officinalis, Mentha piperita, et des plantes aux propriétés plus spécifiques telles que Pulmonaria officinalis, traditionnellement utilisée pour traiter les troubles liés au système respiratoire, ou Nepeta cataria, aux propriétés médicinales liées au bien-être mental et au soulagement du stress. Le projet comprend un système de surveillance qui intègre des capteurs de pollution de l’air urbain et mesure l’indice de qualité de l’air pour six polluants principaux : les particules fines PM2,5 et PM10, l’ozone troposphérique (O3), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et le monoxyde de carbone (CO). AirBubble est capable d’absorber 97 % de l’azote et 75 % des particules présentes dans l’air.

© Pepe Photographie

L’espace de restauration AirBubble fait partie d’un projet plus vaste visant à sensibiliser à l’impact de la pollution de l’air sur la santé humaine. Les chapitres précédents de cette initiative sont l’aire de jeux AirBubble à Varsovie, l’éco-machine gonflable de purification d’air AirBubble installée à la COP26, à la COP27 et au Saudi Design Festival et l’AirLab présenté à Londres.