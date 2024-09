Espace d’apprentissage en plein air SLK / Monsala

© Jonathan Raditya

Zone: 328 m²

328 m²



Année: 2020



2020



Photographies



Fabricants : Conseil d'administration de la GRC



Architectes principaux :



Marco Victorio et Stella Thamrin











© Jonathan Raditya

Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet est né de l’idée de réaménager une parcelle de terrain initialement destinée à l’agrandissement futur de l’école, en la transformant en un environnement d’apprentissage en plein air dynamique et luxuriant. La vision de ce nouvel espace est d’offrir aux étudiants et aux enseignants une variété d’espaces, chacun avec des typologies uniques, où ils peuvent collaborer et se rassembler, tout en étant immergés dans la verdure.

© Jonathan Raditya

Plan

© Jonathan Raditya

Le site existant est une dalle de béton destinée à l’agrandissement éventuel du bâtiment scolaire, et nous avons été chargés de travailler dans le cadre de ces contraintes préexistantes. Le principal défi était de transformer cette étendue de béton en un espace vert et accueillant. L’une de nos principales solutions a été d’élever le plan d’étage, en utilisant le vide entre le nouveau niveau et le niveau existant comme des bacs à fleurs pour accueillir la terre et les arbres.

© Jonathan Raditya

Nous avons abordé le plan surélevé comme s’il s’agissait d’une feuille de papier, en découpant des « trous » qui seraient ensuite remplis de plantes. Ces « trous » ont été prolongés vers le bas et vers le haut pour former une variété d’espaces conçus pour différentes activités. Cette stratégie vise à évoquer des sentiments distincts chez les utilisateurs et à répondre à leurs divers besoins. Par exemple, un banc circulaire installé dans une zone en contrebas peut plaire à ceux qui recherchent l’intimité et la concentration, tandis que les sièges de forme irrégulière au sommet du plan d’étage sont idéaux pour des réunions sociales plus décontractées.

© Jonathan Raditya

© Jonathan Raditya

Section

À l’extrémité du plan d’étage, nous avons conçu un mur d’escalade incurvé pour les étudiants. À côté de cet élément se trouve une serre, qui reste au niveau du sol existant, séparée de la zone d’apprentissage extérieure légèrement surélevée. Cette séparation crée une atmosphère isolée, permettant aux individus de se concentrer et de se sentir transportés dans un autre monde, malgré la proximité physique des deux espaces.