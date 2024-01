Espace communautaire Kanghui du sous-district de Xietu / atelier mearc

© Liang Shan

2023



Fabricants : RHEINZINK , ARAKAWA , Daiken , Ikéa , Augmenter



Wei Zhou



Description textuelle fournie par les architectes. Le sous-district de Xietu est situé dans le coin nord-est du district de Xuhui, à côté de la frontière avec le district de Huangpu. Des années 1950 aux années 1990, les nouveaux villages ouvriers, les maisons à plusieurs étages et les immeubles commerciaux de grande hauteur, chacun représentant une période différente de la vie urbaine, ont formé des quartiers variés et riches. La communauté de Kangju est l’une des 19 communautés du sous-district de Xietu. Le statu quo est le suivant : les personnes qui vivent dans des résidences différentes, alignées et échelonnées, sont de véritables étrangers les unes aux autres, même si elles vivent dans le même quartier, non seulement par des barrières naturelles d’âge et d’origine, mais aussi par des différences de perception.

Le n°77 Chaling Road, qui abritait autrefois un supermarché de produits frais, a été considéré comme un lieu pouvant accueillir un nouveau type d’espace communautaire vers l’extérieur, un objectif a progressivement émergé : faire de ce lieu le lieu de rencontre des résidents de la communauté de Kangju. « Indoor Chaling Road » est ce que les gens aiment appeler ce couloir pavé de tuiles rouges une fois terminé. Parallèlement à la Chaling Road extérieure, l’intérieur du couloir de 2,4 mètres de large et 40 mètres de long correspond non seulement à la route étroite qui rappelle la marque de la vie, mais exprime également l’attitude d’« invitation », d’« ouverture » et d’« intégration ». ” comme une partie importante de cet espace public.

Élévation

En organisant les fonctions traditionnelles du comité de quartier, notamment une salle de médiation, un bureau, une salle de serveurs, des services quotidiens et d’autres services d’entraide, d’assistance aux personnes âgées et de soins nouvellement développés pour répondre aux multiples besoins dans le couloir, ainsi que les sièges d’étude modulaires et le micro-feu. stations, les fonctions complexes sont disposées sous une forme simple, avec une expérience sensorielle facile et confortable.

En traversant le couloir se trouve l’espace d’activité. Le sommet en arc inversé façonne la spiritualité de l’espace. Les fenêtres proches du plafond relient les utilisateurs et l’environnement communautaire, tout en apportant de la lumière naturelle et en se combinant avec l’éclairage intérieur par conception, présentant la symétrie de l’espace. Les meubles mobiles et stockables répondent pleinement au besoin d’utiliser l’espace multifonctionnel.

En marchant le long de Chaling Road, ce bâtiment public apparaît poliment. Le toit en tôle de titane et de zinc recouvre intelligemment toutes les canalisations. Le boîtier électrique exposé d’origine a ensuite été transformé en colonne d’affiches. Enfin, la façade décorée donne sur la rue de manière propre et ordonnée, et l’adoption de couleurs rouge, blanc, jaune et gris sélectionnées dans cette zone dissout le sentiment de distance, en faisant le nouveau centre communautaire. L’espace communautaire Kanghui, où un sentiment d’identité communautaire basé sur la compréhension émerge lentement.