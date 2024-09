Espace commercial à Minato / ROOVICE

© Akira Nakamura

Description textuelle fournie par les architectes. Transformation d’un immeuble d’appartements en bois des années 1960 dans le quartier de Minato à Tokyo en un immeuble locatif commercial. Au cœur de Tokyo, dans le quartier de Minato, un immeuble d’appartements traditionnel en bois, composé à l’origine de six unités distinctes, a été réimaginé en un seul espace commercial cohérent. Cette transformation architecturale a impliqué une rénovation intérieure complète, où tous les murs intérieurs ont été démolis pour créer un environnement de vie ouvert et unifié.

Améliorer la lumière et l’espace au rez-de-chaussée – Le rez-de-chaussée, qui souffrait auparavant d’un éclairage naturel insuffisant et d’une atmosphère quelque peu sombre, a été soigneusement repensé pour maximiser l’utilisation de la lumière disponible. Tout en préservant autant que possible les fenêtres d’origine, la rénovation s’est concentrée sur des finitions qui permettraient même aux plus petites quantités de lumière de mettre en valeur l’espace. Des planches de plafond ont été retirées pour augmenter la hauteur du plafond et un plancher en pin rouge noueux a été posé. Les zones humides ont été subtilement définies par des carreaux de PVC de forme ronde, complétés par des rideaux incurvés qui font écho à la même forme, créant une atmosphère douce et accueillante dans ces espaces fonctionnels. Un nouvel escalier en bois a été construit pour permettre l’accès interne au deuxième étage.

L’entrée a été l’un des changements les plus importants. Auparavant en retrait et sombre, elle a été déplacée vers un emplacement plus proche de l’approche, la rendant plus accessible et conviviale. La nouvelle zone d’entrée avec un sol abaissé, comme le veut la tradition japonaise, a été recouverte d’un sol en mortier avec une finition lisse à la truelle et agrandie pour accueillir des vélos, des skateboards et d’autres articles, garantissant ainsi un espace suffisant pour le mode de vie actif des locataires.

Exposer les éléments naturels au deuxième étage – Au deuxième étage, le plafond a été retiré, révélant le charme des planches d’origine du toit. Pour préserver et mettre en valeur cet élément, des matériaux d’isolation extérieurs ont été utilisés pour le toit, permettant à la beauté naturelle du bois de rester visible. Cette approche réfléchie crée une atmosphère chaleureuse et rustique. En plus des cloisons, plusieurs des colonnes d’origine ont été retirées pour créer un espace plus ouvert et plus spacieux. Pour assurer l’intégrité structurelle, des poutres de renfort ont été ajoutées de manière stratégique. Les colonnes retirées ont été ingénieusement réutilisées et soigneusement restaurées pour servir de supports à un comptoir de cuisine moderne, qui est audacieusement positionné au centre de la pièce. Cette intégration d’éléments anciens et nouveaux ajoute un caractère de type Roovice, mêlant histoire et design contemporain.

La suppression des murs pour créer une seule pièce a révélé les différentes tailles des fenêtres d’origine. Associée à l’application de panneaux de contreplaqué lauan sur les murs, cela a donné lieu à un effet patchwork ludique. Le même bois a été utilisé pour le sol, cette fois avec un revêtement transparent en uréthane brillant. Pour maintenir l’intégrité et l’atmosphère de la pièce, même la lumière au-dessus du comptoir de la cuisine et les interrupteurs ont été fabriqués sur mesure en lauan. L’escalier extérieur d’origine a été conservé, ce qui permet une flexibilité dans l’utilisation de l’espace. Cela permet au bâtiment de fonctionner avec des entrées séparées pour les étages supérieurs et inférieurs, répondant à une variété d’utilisations potentielles. Ce projet de rénovation à Shirokanedai est un exemple de la façon dont une architecture conventionnelle obsolète peut être transformée pour répondre aux besoins contemporains. En préservant et en améliorant les éléments clés de la structure d’origine, tout en introduisant des touches modernes réfléchies, le bâtiment a été transformé avec succès en une propriété locative unique et fonctionnelle qui respecte son passé tout en embrassant l’avenir.