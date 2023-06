Esme Morgan admet qu’elle a raté sa convocation à la Coupe du monde d’Angleterre alors qu’elle se préparait pour ses vacances d’été.

La défenseuse de Manchester City attendait avec impatience l’appel de l’entraîneur-chef Sarina Wiegman lorsqu’un événement quotidien l’a empêchée de savoir si elle avait réussi.

« Eh bien, j’ai raté le premier appel », a déclaré Morgan à Sky Sports.

« J’étais sur le point de partir en vacances et j’ai eu une livraison de dernière minute chez Zara. Alors je suis allé à la porte pour le récupérer, je suis revenu, j’ai vérifié mon téléphone et j’ai eu un appel manqué de Sarina et Arjen. [Veurink – England Women assistant coach].

« J’étais comme, ‘Noooooon!’ mais quelques minutes plus tard, ils ont rappelé, Dieu merci, et je me suis dit : ‘Désolé, tu m’as manqué, j’allais recevoir ma livraison !' »

Morgan a reçu de bonnes nouvelles de Wiegman et Veurink et elle est maintenant de retour à St George’s Park pour la deuxième semaine du camp d’avant la Coupe du monde en Angleterre.

Le joueur de 22 ans a commencé le dernier match de l’Angleterre en avril, mais ce fut une soirée à oublier pour les Lionnes alors que leur séquence de 30 matchs sans défaite a été interrompue par une Australie inspirée par Sam Kerr.

« J’étais tellement déçu de la façon dont j’ai joué dans ce match contre l’Australie », a déclaré Morgan. « Lorsque vous avez des opportunités comme celle-là, vous voulez juste faire de votre mieux.

« Bien que j’aie fait de mon mieux, mon rendement n’était pas du tout proche de ce que je voulais qu’il soit. J’ai donc été découragé après cela et cela a un peu ébranlé ma confiance, mais je l’ai reconstruite dans mon club.

Esme Morgan a fait ses débuts avec l’Angleterre contre la République tchèque en octobre dernier





« Mais il y avait définitivement un doute quant à savoir s’ils garderaient leur confiance en moi après une mauvaise performance. »

Morgan, avec ses parents et ses amis, est sortie célébrer après l’appel en voyant l’un de ses groupes préférés.

« Jeu froid! » révèle-t-elle. « Je pensais que ça allait aller de deux façons… pleurer sur ‘Fix You’ ou rebondir sur ‘Viva la Vida’.

« Je rebondis de haut en bas sur ‘Viva la Vida’ et je rebondis vraiment de haut en bas, c’est juste à dire.

« J’étais un peu anxieux avant parce que vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux des équipes prédites des gens. Vous êtes dans certains d’entre eux, pas dans d’autres et je pense, ‘Mon Dieu, j’espère que Sarina pense comme ceux qui m’ont dans ‘.

« J’ai une bonne relation avec elle et je pensais que j’avais plutôt bien joué vers la fin de la saison, donc je devais juste espérer que c’était suffisant. »

En plus des concerts d’été au soleil et en soirée, la brève pause de Morgan avant le camp impliquait également un voyage à Istanbul pour la finale de la Ligue des champions.

Le fan de toujours de City s’est assis dans les tribunes avec son coéquipier Steph Houghton et les légendes du club Shaun Wright-Phillips et Nedum Onuoha pour assister à leur plus grande victoire à ce jour.

« Nous sommes devenus fous », dit-elle. « Il a fallu quatre ou cinq bons jours à ma voix pour récupérer, j’étais rauque pendant un bon moment mais c’était incroyable.

« Quand je les ai vus soulever le trophée, j’avais les larmes aux yeux. J’ai soutenu City toute ma vie et c’est le plus grand objectif du club depuis de nombreuses années.

« J’ai vu l’émotion des joueurs et c’est ce qui m’a déclenché. En tant que joueur, quand vous réalisez quelque chose comme ça et que vous y avez consacré tant de travail, le point culminant de la levée de ce trophée doit vous faire ressentir tant d’émotion. «

Après avoir raté l’Euro l’an dernier avec une jambe cassée, Morgan espère avoir la chance de vivre l’émotion de soulever le plus grand trophée de tous cet été en Australie avec l’Angleterre.