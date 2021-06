Esme Morgan de Manchester City sur sa saison décisive, le modèle Steph Houghton, l’Euro 2022 et l’apprentissage des États-Unis | Actualités footballistiques

Fan de Manchester City depuis toujours, jouant pour l’équipe féminine et recevant sa première convocation en Angleterre en avril, Esme Morgan vit son rêve.

La saison dernière a été une sorte de campagne décisive pour la jeune femme de 20 ans qui parle avec une exubérance juvénile alors qu’elle essaie de résumer un tourbillon de 12 mois qui l’a également vue soulever la FA Cup et faire ses débuts en Ligue des champions.

« Je m’imagine toujours comme un petit enfant courant en train de faire ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au football », a déclaré Morgan en exclusivité. Sky Sports News.

« Je pense que percée est un très bon mot car au début de la saison, j’étais peut-être un joueur de l’équipe, mais depuis la fin de la campagne, j’ai pu augmenter mon importance pour l’équipe.

« Je l’ai énormément apprécié malgré que nous ne soyons pas allés aussi loin que nous l’aurions espéré dans les compétitions et ce sont de bons éléments constitutifs pour aller de l’avant. »

La saison précédente, Morgan avait été prêté à un autre club de la WSL, Everton, faisant 11 apparitions pour le club avant que le coronavirus n’interrompe finalement la campagne en mars.

Malgré le court passage, Morgan considère que cette décision est cruciale pour son développement et fournit une plate-forme pour montrer son talent à City à distance.

« C’était une énorme opportunité de jouer dans une équipe très forte à la WSL et d’acquérir une expérience de match inestimable que je n’avais jamais eue auparavant », a déclaré Morgan.

« J’ai tellement appris en jouant régulièrement chaque semaine et en jouant à un niveau élevé non seulement dans les matchs mais aussi à l’entraînement.

« Je savais qu’avec le calibre des joueurs à City, je n’allais pas avoir cette opportunité à l’époque, mais je savais que si je faisais mes preuves à Everton, je reviendrais et les opportunités seraient là. »

Néanmoins, Morgan est revenue à Manchester et dans un club qui a beaucoup changé par rapport à celui qu’elle a quitté, avec un certain nombre de stars internationales signant dans ce qui a été l’une des fenêtres de transfert les plus réussies du football féminin.

Image:

Esme Morgan a prospéré en jouant aux côtés de stars internationales telles que Rose Lavelle cette saison



Parmi les arrivées de grands noms à Man City figuraient les vainqueurs de la Ligue des champions Lucy Bronze et Alex Greenwood ainsi que le duo vainqueur de la Coupe du monde américaine Rose Lavelle et Sam Mewis.

Pour beaucoup, revendiquer une telle équipe étoilée aurait pu être une perspective intimidante, mais une combinaison de la confiance tranquille et de la polyvalence de Morgan (elle peut jouer en défense arrière ou centrale), ainsi que la foi du manager Gareth Taylor en sa capacité, l’a vue s’épanouir.

« Évidemment, j’ai eu une bonne période de prêt à Everton, mais malgré tout, j’ai l’impression d’avoir joué beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais pour la saison », a déclaré Morgan.

« Être polyvalent m’a aidé à m’insérer et à obtenir des minutes ici et là que je n’aurais peut-être pas accumulées autrement.

« Gaz (Gareth Taylor) était également très encourageant dès le début, me disant qu’il voulait que je sois ici et me pousse aux côtés du calibre des joueurs que nous avons.

« Vous ne pouvez pas vous empêcher d’apprendre dans cet environnement, chaque jour vous voyez un joueur faire quelque chose de scandaleux où vous pensez: » Je dois mettre cela dans mon propre jeu « .

« J’ai regardé Lucy (Bronze) de très près depuis son arrivée au club et il y a des éléments que je peux lui prendre pour se développer et c’est la même chose avec Alex (Greenwood) et Steph (Houghton).

















1:05



Esme Morgan de Manchester City réfléchit à la façon dont le fait de regarder Steph Houghton aux Jeux olympiques de Londres 2012 l’a inspirée à se lancer dans le football féminin.



L’héritage olympique de Houghton perdure grâce à Morgan

Au total, Morgan a terminé la saison avec 24 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, une de plus que le capitaine de City Steph Houghton.

C’est loin de regarder son héros Houghton à la télévision pendant les Jeux olympiques avec Morgan, preuve que l’héritage de Londres 2012 perdure neuf ans plus tard.

À propos de ces matchs, la joueuse née à Sheffield a déclaré : « Steph (Houghton) a probablement été mon tout premier modèle dans le football féminin.

« Je n’ai pris connaissance du football féminin qu’à cause des Jeux olympiques de Londres 2012 et mon premier souvenir de regarder du football féminin a été de voir Steph marquer un coup franc à Wembley à la télévision.

« En tant que jeune fille qui aimait jouer au football, comment ne pas être inspirée par ça? Quelqu’un qui a marqué devant 70 000 personnes et qui représente la nation.

« Dès que vous voyez quelqu’un réaliser ce que vous voulez faire, cela le rend plus accessible et il est si important pour les jeunes enfants d’avoir des modèles.

« Elle a été une énorme source d’inspiration pour moi à l’époque et à partir de ce moment-là, j’ai commencé à suivre l’équipe d’Angleterre et étant évidemment un fan de City, Steph a toujours été l’un des principaux que j’admirais avec Jill Scott et Karen Bardsley.

« C’est un peu surréaliste et fou de les considérer maintenant comme des amis et des coéquipiers et j’ai beaucoup de chance qu’ils m’aient inspiré à cet âge et m’ont fait entrer dans le football féminin. »

















2:19



Manchester City célèbre des modèles masculins positifs avant la fête des pères avec des ateliers interactifs spéciaux pour les enfants de la maternelle



Houghton étant également réputée pour sa polyvalence défensive au début de sa carrière, on pourrait affirmer que Morgan suit les traces de son héros d’enfance – passant d’arrière latéral à suppléant Houghton blessé au cœur de la défense dans le deuxième partie de la campagne.

« Ce sont des chaussures assez grandes à remplir et je ne pense pas que mes pieds soient assez grands pour les remplir! » dit Morgan.

« J’essaie juste de prendre chaque match comme il vient, mais j’ai reconnu que dès que Steph se serait blessé, j’allais avoir un rôle légèrement plus important à jouer.

« Elle a été formidable de me soutenir depuis la ligne de touche et de me donner des conseils, ce qui m’a beaucoup facilité la vie en entrant directement dans l’équipe. »

















1:28



Esme Morgan dit que la saison de moins de trophées de Manchester City l’a rendue encore plus déterminée à revenir plus forte la saison prochaine.



« Cette saison a allumé un feu en moi »

Bien que les matchs de Tokyo de cet été aient peut-être été un tournoi trop tôt pour Morgan, l’expérience qu’elle a acquise ce mandat avec le club et le pays l’a incitée à revenir encore plus forte la saison prochaine.

« Quand je suis entré pour la première fois dans le camp anglais, Phil Neville (alors patron de l’Angleterre) était vraiment honnête et a dit que les Jeux olympiques allaient probablement être trop tôt pour moi et je l’ai parfaitement compris.

« Pour City, ne pas progresser davantage en Ligue des champions et rater le titre WSL après avoir été si proche a vraiment allumé un feu en moi.

« Je suis absolument désespéré de passer l’été à m’améliorer, donc je suis prêt à m’améliorer et, espérons-le, à amener City à plus de trophées et à devenir l’équipe la plus dominante du pays.

« Avoir un goût pour l’environnement anglais et les camps anglais est quelque chose que je veux aussi plus et si je m’établis davantage au niveau des clubs, cela me donnera inévitablement plus d’opportunités avec l’Angleterre.

« L’Euro 2022 a toujours été l’objectif principal pour moi et je suis vraiment motivé pour devenir une partie importante de cette équipe.

« Ce serait une occasion incroyable pour l’ensemble de la nation si nous pouvions saisir cette opportunité et bien performer à ce tournoi. »

















0:38



Esme Morgan dit qu’elle a été impressionnée par la mentalité de « gagner à tout prix » des joueurs américains Rose Lavelle et Sam Mewis lors de leur prêt d’une saison à Manchester City.



« La clé de la mentalité gagnante américaine pour le futur succès de l’Angleterre »

Être immergé autour de tant de stars internationales a également donné à Morgan un aperçu de ce qu’il faut pour atteindre le sommet du football féminin.

Et bien que les deux vainqueurs de la Coupe du monde, Lavelle et Mewis, soient sur le point de retourner en Amérique pour rejoindre leurs clubs de la NWSL, ils quittent Manchester et Morgan avec une impression durable.

« L’une des choses qui m’a marqué en discutant avec des gens comme Sam et Rose, c’est leur état d’esprit », a ajouté Morgan.

« Leur désir de gagner tout le temps, même à l’entraînement, est tellement compétitif et ils se poussent mutuellement.

« La mentalité du ‘gagner à tout prix’ s’est développée au fil des années et Sam (Mewis) dit qu’elle est installée dans leur culture depuis l’époque où Mia Hamm jouait.

« Donc, c’est suivi à partir de là et il faut évidemment du temps pour se développer, mais il y a aussi beaucoup de faim en Angleterre pour gagner.

« Je pense qu’il faudra juste un peu plus de combat et un tout petit peu plus de désir au-dessus des Américains et ce peu plus d’engagement à faire tout ce qu’il faut pour gagner pour les renverser.

« Mais je pense vraiment que nous avons le calibre de joueurs techniquement, tactiquement et physiquement pour les défier et j’espère que l’Angleterre pourra combler cet écart. »

















0:32



Sky Sports a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021



La WSL sera diffusée en direct sur Sky Sports à partir de 2021/22

Sports aériens a annoncé un accord de trois ans avec la FA pour devenir le principal diffuseur de la Barclays Women’s Super League à partir de septembre 2021.

En tant que l’une des ligues les plus compétitives, avec certains des noms et des équipes les plus célèbres au monde, la WSL sera l’une des Sky Sports’ offres phares.

L’accord verra Sports aériens diffuser au moins 35 matchs exclusivement en direct par saison et renforcer davantage l’engagement du diffuseur envers le sport féminin.

La joueuse de Manchester City, Esme Morgan, s’adressait exclusivement à Sky Sports News dans le cadre de plusieurs ateliers interactifs spéciaux pour les enfants des écoles maternelles sur l’importance des modèles, animés par la fondation City in the Community (CITC) du club.