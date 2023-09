Esky Tennis revendique trois victoires d’équipe | Actualités, Sports, Emplois

Trois matches en deux jours ? Pour le tennis féminin d’Escanaba, cela n’a pas été une mince affaire avec trois victoires en match cette semaine. Esky avait pour tâche d’affronter deux équipes en une seule journée mardi. Cela s’est avéré être un défi qui a non seulement été relevé haut la main en remportant un 16-0 combiné contre Munising et Menominee, mais qui a été accompli grâce à une solide préparation la veille.

« Nous avons eu un très bon entraînement (lundi) et notre équipe a vraiment fait preuve de performance lors de notre première rencontre avec Munising », » a déclaré l’entraîneur d’Esky Chris Ogren. « Nos joueurs de double ont fait du bon travail en choisissant leurs places et en étant agressifs et patients au bon moment. »

Ogren a également été impressionné par les efforts déployés par le duo de double Val Royer et Sophie Wagner contre Menominee.

« La première fois que nous avons joué contre Menominee, Sophie et Val ont joué 3 sets et n’ont pas pu terminer le troisième avant de tomber sous la pluie », » dit Ogren. » (Mercredi), cependant, Sophie et Val ont pris les commandes très tôt et ont joué leur meilleur match de l’année. Sophie et Val ont montré des éclairs toute l’année, mais ils ont vraiment tout mis en place lors de leur deuxième match aujourd’hui et ressemblaient à une équipe capable de rivaliser avec n’importe quelle autre équipe de double n°3 de l’UP.

Les Eskymos se sont rapidement regroupés et ont pris la route pour affronter Ishpeming Westwood.

Du côté du double, la meilleure paire des Eskymos s’est battue pour une victoire de 7-5 et 6-1.

« Sophie Wagner et Val Royer ont vraiment joué au tennis intelligemment toute la journée. » » dit Ogren. « Sophie et Val sont tous deux seniors et pensent que leur maturité et leur expérience se sont manifestées aujourd’hui. Là où les jeunes joueurs ont pu être secoués, Sophie et Val sont restés calmes et ont joué leur meilleur tennis dans les plus grands moments.

Les résultats de la compétition de jeudi à West Iron County seront disponibles en ligne et sous forme imprimée le samedi 23 septembre.

Des résultats munissables

Simple

Sophia Derkos (Escanaba) a battu Bailey Corcoran (Munising) 6-0, 6-0

Molly VanDamme (Esky) déf. Alex Goss (Mun) 6-0, 6-1

Sam Korpi (Esky) déf. Madelyn Richardson (Munich) 6-0, 6-0

Maggie Martin (Esky) déf. Callie Britton (Munich) 6-0, 6-0

Double

Natalie Williams et Sam Manninen (Esky) ont battu. Dayne Behning et Julia Prunick (Mun) 6-0,

Molly Smale et Sonya Maki (Esky) battent. Kate Mattson et Jailen Hancock (Munich) 6-0, 6-1

Val Royer et Sophie Wagner (Esky) déf. Tessa Salo et Emmy Crisp (Mun) 7-5, 6-0

Carly Bowden et Danni Hughes (Esky) déf. Jolie Ake et Tamryn Nolan (Mun) 6-2, 6-0

Résultats Menominee

Simple

Sophia Derkos (Esky) déf. Elena Murphy (Meno) 6-1, 6-0

Molly VanDamme (Esky) déf. Mackenzie Doyle (Méno) 6-3, 7-5

Sam Korpi (Esky) déf. Anna Axtel (Meno) 6-1, 6-4

Maggie Martin (Esky) déf. Delaney Wagner (Meno) 6-2, 6-0

Double

Natalie Williams et Sam Manninen (Esky) ont battu. Kamryn Olsen et Maddy Barker (Meno) 7-5, 6-1

Sophie Hill et Sonya Maki (Esky) battent. Izzy Bentley et Cortney Busher (Meno) 6-0, 6-4

Val Royer et Sophie Wagner (Esky) déf. Ava Chouinard et Ella Barker (Meno) 6-0, 6-1

Carly Bowden et Danni Hughes (Esky) déf. Anna Marciesek et Andi Anderson (Meno) 6-0, 6-1

Résultats Westwood

Simple

Sophia Derkos (Esky) déf. Lexi Olson (CM) 6-4, 6-4

Sami Ruby (WW) déf. Molly VanDamme (Esky) 6-1, 6-1

Sam Korpi (Esky) déf. Emersyn Nelson (Guerre mondiale) 6-0, 6-4

Maggie Martin (Esky) déf. Morgan Schneider (MM) 6-2, 6-2

Résultats en double

Natalie Williams et Sam Manninen (Esky) ont battu. Izzie Marta et Alyssa Couveau (WW) 6-4, 6-4

Molly Smale et Sonya Maki (Esky) battent. Nolia Dawson et Kaylin Doney (WW) 7-5, 6-4

Val Royer et Sophie Wagner (Esky) déf. Nilia Nurmi et Eliisa Doney (WW) 7-6 (4), 7-5

Carly Bowden et Danni Hughes (Esky) déf. Taylor Jackovich et Kaya Etelamaki (WW) 6-2, 6-3







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception