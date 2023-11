Eskew+Dumez+Ripple dévoile la conception d’un nouveau centre universitaire à Georgia Tech, Atlanta

Avec l’aimable autorisation d’EskewDumezRipple+

EskewDumezRipple vient de révéler les conceptions d’un nouveau bâtiment universitaire pour le Georgia Institute of Technology à Atlanta. Intégré au nouveau « Technology Square », ce vaste projet marque la phase 3 de l’initiative de croissance de Georgia Tech. Conçu pour faciliter le développement des leaders technologiques et améliorer la condition humaine des étudiants et des professeurs de Georgia Tech, le programme crée un environnement intellectuel dynamique et plein d’inspiration.

Avec l’aimable autorisation d’EskewDumezRipple+

Prévu pour être livré en 2026, le projet se compose de deux tours, l’une de 14 étages et l’autre de 18 étages, avec un noyau central commun. Conçu comme deux tours distinctes, chaque bâtiment abrite diverses fonctions. La tour Scheller de 14 étages abritera les programmes de MBA et de formation des cadres du Scheller College of Business. Pendant ce temps, la tour Georgy de 18 étages servira de nouveau siège à l’École d’ingénierie des systèmes industriels. La zone centrale entre les tours agit comme un chemin commun, traversant le bâtiment et aboutissant à un important espace de rassemblement.

Vue depuis la façade du bâtiment, la promenade extérieure du quartier, qui relie les quartiers environnants, dispose d’un toit-terrasse vert empilé verticalement. Cet élément créatif, qui imite un quad orienté verticalement, régule efficacement l’éclairage et ajoute à l’identité écologique du campus urbain. Le projet constitue la pierre angulaire des objectifs environnementaux de Georgia Tech et constitue une source d’inspiration pour les futurs projets de Technology Square.

« Le porche », une idée classique du Sud, sert de base à la conception du rez-de-chaussée, qui l’agrandit pour permettre la conversation et le partage d’idées. Cet espace est destiné à accueillir d’importantes réunions de district et à interagir avec le célèbre couloir de la 5ème rue de Midtown, qui relie la section centrale du campus d’origine.

Avec l’aimable autorisation d’EskewDumezRipple+

Des entrées vastes et flexibles permettent à la zone de réunion centrale de devenir une expérience sociale dynamique en mélangeant harmonieusement les éléments intérieurs et extérieurs. De plus, il y a des « zones de collision » sur le podium central où les étudiants peuvent se rassembler pour apprendre, partager des idées et créer. Cet espace de rassemblement est situé à côté d’un patio extérieur ombragé par des arbres, offrant tout au long de l’année un cadre propice à une collaboration créative.

Avec l’aimable autorisation d’EskewDumezRipple+

La conception des bâtiments et des campus universitaires est cruciale pour la façon dont les gens perçoivent et vivent l’éducation. Cette semaine, MVRDV et Diamond Schmitt ont dévoilé la conception d’un nouveau bâtiment pour l’Académie de médecine et de santé intégrée de Scarborough (SAMIH) sur le campus de Scarborough de l’Université de Toronto. En octobre, Foster + Partners a dévoilé les conceptions du campus de l’Ellison Institute of Technology à Oxford. L’institut se concentre sur le cancer, le bien-être, la santé publique, la sécurité alimentaire, l’énergie propre et le changement climatique. Enfin, WilkinsonEyre a été sélectionné pour concevoir un nouveau campus universitaire sur la Voie Olympique à Wembley, Londres, qui servira de nouveau centre d’enseignement pour le College of North West London.