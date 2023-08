Esha Gupta met le feu à Internet en bikini sexy, robe découpée audacieuse, montre

Il y a quelques jours, l’actrice de Bollywood Esha Gupta a posté une vidéo dans laquelle on peut la voir s’amuser avec une robe découpée racée.

L’actrice de Bollywood Esha Gupta est connue pour son attitude audacieuse et son sens unique de la mode. L’actrice canon et sexy sait sûrement comment faire monter la température sur Instagram. Esha Gupta est l’une des actrices les plus actives sur Instagram et elle continue de partager ses vidéos et photos sur Instagram afin de donner un aperçu de sa vie à ses millions de followers. L’actrice est actuellement en vacances en Italie et elle a partagé une photo en bikini rose et inutile de dire que la photo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Esha Gupta a associé son bikini sexy à une paire de lunettes de soleil et à un chapeau.





Il y a quelques jours, Esha Gupta a posté une vidéo dans laquelle on peut la voir s’amuser en portant une robe découpée racée. La robe noire que Gupta porte dans la vidéo est parfaite pour qu’elle affiche son corps de bombe.

Regardez la vidéo virale ici :





Il y a quelques mois, Esha Gupta était dans le nouveau pour avoir choisi de porter une tenue risquée sur le tapis rouge de Cannes 2023. « La réponse [to my outfit] a été vraiment incroyable. Je ne m’attendais pas à ça. Je ne m’attendais pas à être l’une des mieux habillées et j’ai eu des gens qui m’appelaient du monde entier – y compris mon manager de Los Angeles et mon styliste – et me disaient que j’étais la plus belle et que mon look était si élégant. C’était un risque. Lorsque nous faisions cette robe Nicholas Jebran, nous savions qu’elle était sexy, mais c’était aussi une pensée consciente de la rendre angélique. Si vous voyez la robe, elle est blanche et a des fleurs 3D et sa fluidité [silhouette] faites rêver. Je dois rendre hommage à mon styliste, Victor Blanco », avait-elle déclaré à News18 à propos de sa robe.