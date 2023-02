Esha Gupta met le feu à Internet en bikini beige sexy près de la piscine, la vidéo devient virale

L’actrice de Bollywood Esha Gupta est populaire pour partager des vidéos et des photos audacieuses sur Instagram et ses publications dans des tenues sexy deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux.

Esha Gupta a un sens de la mode tout à fait unique et elle ne manque jamais l’occasion d’attirer l’attention à travers ses vidéos et ses photos. Et maintenant, la dernière vidéo d’Esha Gupta est devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo virale, Esha Gupta peut être vue portant un bikini beige. Esha a sous-titré la vidéo comme “With Love”.





La vidéo montre Esha s’approchant lentement de la caméra et au début, seule une silhouette noire est visible, mais à mesure qu’elle s’approche de la caméra, Esha Gupta devient visible vêtue d’un costume de bikini.

La vidéo est devenue virale sur internet et il ne serait pas faux de dire qu’Esha Gupta a fait monter la température à travers son dernier post.

Esha Gupta a joué dans des films à succès comme Baadshaho, Rustom et Jannat 2. Son dernier projet était une web-série intitulée Aashram 3, mettant en vedette Bobby Deol. Le spectacle disponible pour regarder sur MX Player.