Esha Gupta fait tourner les têtes en robe noire sexy, les photos deviennent virales

L’actrice de Bollywood Esha Gupta, qui est l’une des actrices les plus en vogue, ne manque jamais d’étourdir ses fans avec ses choix de mode et ses publications sur les réseaux sociaux. Elle a toujours l’air magnifique quoi qu’il arrive, elle sait comment se comporter avec confiance.

Dimanche, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a déposé ses photos sexy dans une tenue noire. Laissant tomber les photos, elle a écrit: « Mariages d’été. » En un rien de temps, les photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ses amis et fans ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit « Le plus chic ». Le deuxième a dit: « tu es magnifique. » Un autre a dit : « tu es magnifique Esha Gupta ».

Regarde:

cre_Trending





Récemment, Esha a brûlé Internet lorsqu’elle a laissé tomber sa photo torride dans un bikini vert. Regarde:





Sur le plan du travail, Esha Gupta a été vue pour la dernière fois dans la série Web à succès Aashram 3 avec Bobby Deol. Dans Aashram 3, Esha Gupta a décrit le rôle d’un constructeur d’images de haut niveau.

Parlant de sa décision d’agir dans Ashram 3, Esha Gupta avait dit un jour: «J’avais tellement entendu parler de cette émission par le bouche à oreille. Tout le monde en parlait pendant la pandémie et j’étais à l’époque chez mes parents à Delhi. Et tout le monde disait : ‘Quel spectacle !’ Alors, quand il m’a été offert par Prakash Jha et que monsieur m’a dit : « C’est votre personnage », j’ai simplement dit : « Je ne veux rien entendre. Donnez-moi juste une roupie et je le ferai quand même.

Pendant ce temps, Esha Gupta a fait ses débuts à Bollywood face à Emraan Hashmi dans Jannat 2 et a été vue dans des rôles glamour dans plusieurs autres films tels que Rustom, Chakravyuh, Baadshaho, Humshakals et Commando 2 entre autres. Elle est également apparue dans le célèbre clip Main Rahoon Ya Na Rahoon chanté par Armaan Malik et composé par son frère Amaal Malik.