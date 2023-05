Esha Gupta fait ses débuts au Festival de Cannes et foule le tapis rouge lors de la cérémonie d’ouverture en robe blanche fendue jusqu’aux cuisses

Le Festival de Cannes 2023 a commencé avec des célébrités marchant sur le tapis rouge lors de la cérémonie d’ouverture le mardi 16 mai. Esha Gupta a fait ses débuts au prestigieux festival du film dans une superbe robe blanche fendue jusqu’aux cuisses, alors qu’elle posait et souriait pour les paparazzi sur le tapis rouge. Ses photos deviennent virales sur Internet.

Esha a opté pour la robe blanche, soulignée d’un col et de délicates fleurs en dentelle sur le cou, dessinée par Nicolas Jebran et elle a été stylisée par Victor Blanco pour la cérémonie d’ouverture. L’actrice fait partie de la délégation indienne à Cannes 2023, qui est conduite par le ministre d’État à l’Information et à la Radiodiffusion L Murugan.

Outre l’actrice de Humshakals, Anushka Sharma, Sara Ali Khan, Mrunal Thakur, l’ancienne Miss Monde et l’actrice Manushi Chhillar, la créatrice de contenu Dolly Singh et la fille de Kumar Sanu, Shannon K, feront leurs débuts à la 76e édition du festival international du film ce année.





Quatre films indiens ont fait leur entrée en sélection officielle à Cannes 2023 dont Agra de Kanu Behl, qui sera présenté en première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs, et Kennedy d’Anurag Kashyap avec Sunny Leone et Rahul Bhat, qui sera projeté dans la section Midnight Screenings.

Pour les non-initiés, Esha Gupta a fait ses débuts à Bollywood dans le thriller policier de 2012 Jannat 2 dans lequel elle était jumelée avec Emraan Hashmi. Elle a été vue pour la dernière fois dans la série Web dramatique policière Aashram 3 titrée par Bobby Deol et mettant en vedette un ensemble d’acteurs dont Darshan Kumaar, Chandan Roy Sanyal, Tridha Choudhury et Tushar Pandey, entre autres.

LIRE | Vijay Varma corrige le portail en déclarant qu’il fait ses débuts à Cannes cette année, partage une photo du tapis rouge de 2013