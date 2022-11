Esha Gupta fait sensation avec le Top 10 des photos torrides

Gashmeer Mahajani parvient à influencer Kajol avec son charme alors qu’il recrée une scène populaire de Shah Rukh Khan et de son film Dilwale Dulhania Le Jaayenge tandis que l’actrice était venue à Jhalak Dikhhla Jaa 10 pour promouvoir son prochain film, Salaam Venky. Gashmeer afflige Kajol et l’ensemble des personnes présentes sur scène et les spectateurs dont Madhuri Dixit et Nora Fatehi avec son intensité dans le dialogue. Les fans deviennent gaga de son charme et prétendent qu’il l’a fait mieux que Shah Rukh Khan et nous sommes un peu d’accord.

Il suffit de regarder Gashmeer, à quel point il a l’air chaud quand il a recréé la scène romantique entre Kajol et Shah Rukh de leur film et même Kajol s’est extrêmement impliqué avec lui dans cette scène, c’est l’intensité que la renommée d’Imlie a apportée à la scène. Un utilisateur a laissé tomber son cœur et a écrit: “Je pense que Bollywood devrait donner Bonne chance à Gashmeer, c’est un acteur des plus talentueux”. Un autre fan veut que Karan Johari lui accorde une pause dans le Dharma, ” Entry in Dharma productions ”

Regardez la vidéo de Gashmeer Mahajani recréant la scène romantique de Shah Rukh Khan avec Kajol sur Jhalak Dikhhla Jaa 10 et les fans affirment qu’il l’a fait mieux que la superstar.

Gashmeer Mahajani émerge lentement comme l’acteur le plus populaire de l’industrie de la télévision et la façon dont il dirige l’émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10 est tout simplement louable et comment. Gashmeer est devenu célèbre avec son interprétation d’Aditya Kumar Tripathi à Imlie avec Sumbul Touqeer. Plus tard, il a quitté la série et beaucoup ont été déçus que la série perde son TRP, mais la chimie crépitante de Fahmaan Khan et Sumbul a encore plus maintenu l’étincelle de la série. Pendant ce temps, Gashmeer se porte aussi exceptionnellement bien et fait les bons choix.