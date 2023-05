Esha Gupta brûle Internet en bikini orange sexy sur une plage, regardez

L’actrice de Bollywood Esha Gupta connue pour partager des vidéos et des photos chaudes et sexy sur Instagram et la jolie actrice a encore une fois fait monter la température dans une vidéo torride portant un bikini sur Instagram.

Esha Gupta est très active sur les réseaux sociaux et elle a un énorme fan qui la suit sur Instagram. Inutile de dire que la plupart des vidéos et photos publiées par Esha Gupta sur Instagram deviennent virales en un rien de temps. Maintenant, une vieille vidéo d’Esha Gupta portant un bikini orange rouillé casse Internet.

Dans la vidéo virale, on peut voir Esha Gupta profiter d’un moment de qualité sur une plage. L’actrice porte un chapeau fantaisie et on peut la voir souffler un baiser dans la caméra. Esha Gupta est ultra glamour dans le bikini orange. Elle a simplement légendé la vidéo : « Sunshine ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Esha Gupta a été vue pour la dernière fois dans la série Web Aashram 3. Dans la série Web populaire, Esha a décrit le rôle d’un constructeur d’images nommé Sonia.

Parlant de sa décision d’agir dans Ashram 3, Esha Gupta avait dit un jour: «J’avais tellement entendu parler de cette émission par le bouche à oreille. Tout le monde en parlait pendant la pandémie et j’étais à l’époque chez mes parents à Delhi. Et tout le monde disait : ‘Quel spectacle !’ Alors, quand il m’a été offert par Prakash Jha et que monsieur m’a dit : « C’est votre personnage », j’ai simplement dit : « Je ne veux rien entendre. Donnez-moi juste une roupie et je le ferai quand même. Je n’étais pas du tout inquiet au sujet de l’argent ou du calendrier de tournage ou de mes rendez-vous. Je lui ai dit que c’était le mal de tête de mon manager. Tout allait de mieux en mieux pour moi dans cette émission et je suis si heureux que monsieur Prakash ait pensé à moi pour le rôle de Sonia.

Bobbly Deol a joué le rôle principal de « Baba Nirala » dans la série Web Ashram.