Esha Gupta brûle Internet en bikini noir sexy sur une plage, regarde

Vidéo virale : Esha Gupta brûle Internet en bikini noir sexy sur une plage, regardez

Esha Gupta est sans aucun doute l’un des acteurs les plus en forme de Bollywood et la chaude et sexy Esha Gupta est connue pour partager des vidéos et des photos affichant ses courbes. Esha Gupta a un sens de la mode audacieux et décalé et c’est une vraie fashionista. Esha Gupta ne reçoit pas beaucoup d’offres de films, mais l’actrice sait sûrement faire la une des journaux et elle utilise Instagram pour rester en contact avec ses millions de fans.

Esha Gupta a un grand fan qui suit ion Instagram et l’actrice chaude et sexy continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram. La plupart des vidéos et photos partagées par Esha Gupta deviennent virales et maintenant, une vieille vidéo d’Esha Gupta est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo virale, on peut voir Esha Gupta profiter d’un moment de qualité sur une plage portant un bikini noir sexy. La vidéo a été partagée par Esha Gupta en 2022 et elle a reçu plus de 5 lakh likes jusqu’à présent.

Sur le plan du travail, Esha Gupta a été vue pour la dernière fois dans la série Web à succès Aashram 3 avec Bobby Deol. Dans Aashram 3, Esha Gupta a décrit le rôle d’un constructeur d’images de haut niveau.

Parlant de sa décision d’agir dans Ashram 3, Esha Gupta avait dit un jour: «J’avais tellement entendu parler de cette émission par le bouche à oreille. Tout le monde en parlait pendant la pandémie et j’étais à l’époque chez mes parents à Delhi. Et tout le monde disait : ‘Quel spectacle !’ Alors, quand il m’a été offert par Prakash Jha et que monsieur m’a dit : « C’est votre personnage », j’ai simplement dit : « Je ne veux rien entendre. Donnez-moi juste une roupie et je le ferai quand même.