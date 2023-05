Esha Gupta affiche son décolleté dans une robe fendue sexy à hauteur de cuisse à Cannes, regardez

L’actrice de Bollywood Esha Gupta est une véritable fashionista et elle sait sûrement comment rester dans l’actualité et mettre le feu à Internet. Maintenant, une vidéo d’Esha Gupta du festival de Cannes 2023 est devenue virale. Dans la vidéo virale, l’actrice chaude et sexy peut être vue marchant sur le tapis rouge du festival de Cannes vêtue d’une robe blanche plongeante avec une fente jusqu’aux cuisses.

Le look sexy d’Esha Gupta a attiré l’attention des internautes et elle est saluée pour son look glamour. « Personne ne s’approche de la beauté Esha Gupta », a déclaré un utilisateur. Un autre a déclaré: « Look préféré du premier jour. »

Regardez la vidéo virale ici :





L’ensemble sexy porté par Esha Gupta a été conçu par le créateur de mode libanais Nicolas Jebran. Outre la robe fendue à hauteur de cuisse, Esha Gupta portait également une bague blanche et une paire de boucles d’oreilles. Esha Gupta a préféré envelopper ses cheveux dans un chignon et elle a opté pour un maquillage minimal.





Esha Gupta partage souvent ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram et la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, la dernière apparition d’Esha Gupta était dans la série Web à succès Aashram 3. Esha Gupta a joué le rôle d’un constructeur d’images dans Ashram 3. Booby Deol le rôle principal de Nirala Baba dans Ashram 3.

« J’avais tellement entendu parler de cette émission par le bouche à oreille. Tout le monde en parlait pendant la pandémie et j’étais à l’époque chez mes parents à Delhi. Et tout le monde disait : ‘Quel spectacle !’ Alors, quand il m’a été offert par Prakash Jha et que monsieur m’a dit : « C’est votre personnage », j’ai simplement dit : « Je ne veux rien entendre. Donnez-moi juste une roupie et je le ferai quand même. Je n’étais pas du tout inquiet au sujet de l’argent ou du calendrier de tournage ou de mes rendez-vous. Je lui ai dit que c’était le mal de tête de mon manager. Tout allait de mieux en mieux pour moi dans cette émission et je suis si heureux que monsieur Prakash ait pensé à moi pour le rôle de Sonia », a déclaré un jour Esha Gupta à propos de son travail à l’Ashram 3.