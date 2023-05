Esha Gupta a l’air sensationnelle dans une robe moulante bleue, son prix exorbitant vous choquera

Esha Gupta est l’une des actrices les plus chaudes et les plus séduisantes de l’industrie cinématographique hindi. Elle est actuellement sur la Côte d’Azur pour assister au 76e Festival de Cannes 2023 en cours dans le cadre de la délégation indienne. L’actrice a mis le feu à Internet avec ses looks glamour dans la ville française.

Le mardi 23 mai, Esha a déposé son dernier look de Cannes dans une robe moulante bleue. Portant un sac à main rose avec elle, Esha avait l’air sensationnelle dans sa robe Julfer de la marque de mode italienne. La robe superposée semi-transparente à imprimé graphique vous coûtera la somme exorbitante de 622 $ (y compris les droits d’importation), soit l’équivalent de Rs 51 500 si vous la commandez en Inde sur le site Web de la boutique multimarque italienne Eraldo.

Les internautes ont fait l’éloge d’Esha Gupta pour avoir jeté un autre regard sur Cannes. Ses fans l’ont appelée « la plus jolie », « magnifique » et « bonnasse » dans la section des commentaires. Alors qu’un utilisateur d’Instagram a écrit : « Pourquoi toujours parfait », un autre a commenté : « Tu es la plus belle personne, je suis ton grand fan. »





La délégation indienne au Festival de Cannes 2023 est conduite par le ministre d’État à l’Information et à l’Audiovisuel L Murugan. Outre Esha, l’ancienne Miss Monde et actrice Manushi Chhillar, le producteur oscarisé Guneet Monga et Vijay Varma de Gully Boy et Dahaad font également partie de la délégation.

Pour les non-initiés, Esha Gupta a fait ses débuts à Bollywood dans le thriller policier de 2012 Jannat 2 dans lequel elle était jumelée avec Emraan Hashmi. L’actrice est ensuite apparue dans plusieurs films dont Chakravyuh, Rustom, Baadshaho et d’autres. Elle a été vue pour la dernière fois dans la série Web dramatique policière Aashram 3 titrée par Bobby Deol.

