Esha Gupta a l’air grésillant dans une robe en cuivre métallique fendue jusqu’aux cuisses

Esha Gupta, qui est l’une des actrices les plus chaudes de Bollywood, partage souvent ses photos chaudes fascinantes sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu’elle laisse tomber ses photos sexy, ses fans deviennent fous. Récemment, elle a partagé une photo et une vidéo dans une robe découpée en cuivre métallique.

L’actrice a l’air super sexy dans le clip qu’elle a partagé sur Instagram. Sa photo a fait monter la température sur les réseaux sociaux et ne devient pas virale. Ses fans ont laissé tomber des commentaires, notamment magnifiques, sexy, beaux, chauds et époustouflants.

L’actrice est récemment apparue dans Aashram 3 aux côtés de Bobby Deol. Outre Bobby, Chandan Roy Sanyal (Bhopa) et Aditi Pohankar (Pammi), c’est Esha Gupta qui a remporté les principales distinctions.

Le personnage de Gupta de Soniya est resté avec le public. Elle a présenté le mélange parfait d’être sensuel et imprévisible. Dans la dernière saison, Esha et Bobby partagent un moment intime, et cette scène est devenue l’un des moments forts de la saison. Baba et Soniya grésillaient à l’écran, mais Bobby était-il nerveux pendant le tournage de la scène ? Lors d’une récente interaction avec Spotboye, Deol a avoué qu’il était nerveux pendant le tournage et Gupta l’a beaucoup aidé. “Je me souviens de la première fois que j’ai fait une scène intime, j’étais très nerveux. C’était la première fois que je faisais quelque chose comme ça”, a affirmé Bobby. L’acteur a ajouté : “Ma co-actrice était si professionnelle, elle s’est tellement impliquée dans la façon de représenter un personnage, et puis ça devient facile. Et c’est pourquoi les gens ont apprécié. La façon dont Prakash Ji a tourné les scènes, l’équipe a fonctionné donc tout a été mis dans la bonne synchronisation.”

Tout en parlant à Bollywood Life, Esha a également partagé son point de vue sur le tournage de scènes intimes et a déclaré : “Il n’y a rien à propos d’être à l’aise ou mal à l’aise quand on a travaillé pendant 10 ans dans l’industrie. Les gens pensent que l’intimité est un problème, mais ce n’est pas le cas, à moins que et jusqu’à ce que ce soit un problème dans votre vie réelle. Nous sommes très ouverts à ce sujet. La seule chose est que chaque scène est difficile, que vous pleuriez ou que vous conduisiez à l’écran. Peut-être que l’intimité était difficile pour moi de tourner quand je l’ai fait pour le première fois. Mais quand vous tournez avec de bonnes personnes matures et un acteur sympa autour de vous, vous n’avez aucun problème. Esha a en outre affirmé: “L’industrie d’Abhi me rehte rehte maintenant que les gens font tellement de choses, j’ai l’impression qu’ils ne montrent pas grand-chose en OTT par rapport aux films. Je ne pense donc pas que cela ait quelque chose à voir avec l’intimité. C’est juste que vous vous sentiez heureux ou non.” Aashram 3 est actuellement diffusé sur MX Player.