Esha Deol révèle tout sur son lien avec le père Dharmendra; dit « Je suis extrêmement émotif et possessif envers lui »

Dharmendra marié Héma Malini dans l’année en 1980. Ils sont ensemble depuis plus de quatre décennies et leurs filles – Esha Deol et Ahana Deol ont toutes grandi. Au cours des dernières semaines, Esha Deol a partagé pas mal de messages sur les réseaux sociaux dédiés à son père. Même Dharmendra a récemment publié un article expliquant qu’il n’a pas pu rester en contact avec tout le monde en raison d’une maladie. Maintenant, dans une dernière interview, Esha Deol s’est confiée sur le lien qu’elle partage avec Dharmendra.

Esha Deol parle du père Dharmendra

Dans une interview avec Bombay Times, Esha Deol a partagé qu’elle était très attachée à Dharmendra. Elle mentionne que leurs goûts sont très similaires et qu’il la comprend très bien. Elle a également dit qu’elle était émotive et possessive à son sujet. Elle a été citée en disant: « Nous sommes assez attachés et partageons presque tout. Nos choix sont assez similaires. Il me comprend sans que je dise grand-chose. Je deviens très émotif quand il s’agit de lui et je suis extrêmement possessif envers lui. » Esha Deol a également partagé des moments amusants et intéressants. Elle a dit qu’elle achetait en ligne pour lui et s’appelait son « acheteur en ligne professionnel ».

De plus, interrogée sur l’opposition de Dharmendra à sa décision d’entrer à Bollywood, Esha Deol a déclaré que « cela vient du fait qu’il est un homme punjabi orthodoxe ». Elle a dit que c’était sa façon de montrer qu’il protège sa fille. Au final, tout se met en place. L’actrice de Dhoom a également parlé d’avoir été entourée de femmes fortes toute sa vie et cela l’a motivée à commencer à gagner de l’argent à l’âge de 18 ans et à être indépendante. Elle ne veut pas continuer la tradition et elle a partagé qu’elle n’interviendrait pas dans la décision prise par ses enfants.

Pendant ce temps, Esha Deol a récemment fait la une des journaux en se présentant à la projection spéciale du film de Sunny Deol Gadar 2. C’était l’un des rares moments où tous les enfants de Dharmendra étaient couchés ensemble. Elle a applaudi Sunny Deol et a également publié un message pour Gadar 2.

Esha Deol a marqué son retour au théâtre avec Rudra et Chasseur : Tootega Nahin Todega.