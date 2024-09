Esha Deol révèle les conseils de Hema Malini pour survivre à Bollywood : « Ils me donnaient un tissu pour me couvrir si je portais une jupe courte ou un haut décolleté » | Hindi Movie News

44e anniversaire de mariage de Hema Malini et Dharmendra : Esha Deol publie une photo inédite dans un message réconfortant

Esha Deol a récemment parlé des conseils que sa mère et actrice chevronnée Hema Malini lui a donnés avant de commencer sa carrière. Elle a félicité sa mère pour être l’une des plus grandes stars de sa génération et pour avoir gagné un salaire égal à celui de ses partenaires masculins.Dans une interview avec Hauterrfly, Esha a partagé comment les comparaisons constantes avec sa mère ont commencé à l’affecter peu de temps après ses débuts. Elle a demandé conseil à Hema, qui lui a dit que si elle s’attendait à un chemin facile, elle était dans la mauvaise profession.Hema a également partagé des conseils pour aider Esha à éviter de se retrouver dans des situations inconfortables et inconfortables dans une industrie dominée par les hommes. « Par exemple, si je portais un jupe courte et en prenant des photos toute la journée, mon homme du vendredi posait immédiatement une serviette sur mes genoux dès que mon tournage était terminé. Ou, si je portais un haut à col bas « Là où mon décolleté était un peu visible, ils me donnaient un tissu (pour me couvrir) », a révélé Esha.

Elle a également développé une technique spéciale pour serrer les gens dans ses bras afin d’éviter tout contact inconfortable sur le plateau. « J’ai développé une technique spéciale pour serrer les gens dans mes bras devant moi et les tenir par le cou. De cette façon, je pouvais les repousser si je le voulais et éviter tout contact corporel », a expliqué Esha. Elle a également parlé de son père et acteur chevronné Dharmendra, qui s’est d’abord opposé à sa carrière d’actrice, mais qui l’a finalement acceptée.

Esha touché parité salarialeexpliquant que sa mère percevait le même salaire que ses homologues masculins grâce à sa célébrité. « Elle n’avait pas à se battre pour l’argent. Lorsqu’elle gouvernait, elle était recherchée dans un film sur deux ou trois. Elle était l’argument de vente du film. Si Hema Malini était dans le film, le film aurait été un succès. Elle obtenait donc ce prix », a déclaré Esha, expliquant comment la présence d’Hema garantissait le succès au box-office.