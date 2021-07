Esha Deol parle du retour du père Dharmendra, dit « maman Hema Malini à la recherche du bon scénario » | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice de Bollywood Esha Deol est ravie de voir son père Dharmendra sur grand écran pour le prochain film de Karan Johar, « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ».

Et elle est encore plus excitée de voir son père s’associer pour un personnage romantique face à Jaya Bachchan.

Récemment, lors d’une interview avec The Times of India, Esha a dévoilé son nouveau rôle de productrice ainsi que les projets à venir de son père Dharmendra et de sa mère Hema Malini.

Partageant plus de détails à ce sujet, elle a dit, « J’ai vraiment hâte de le revoir à l’écran avec une autre de mes préférées, Jaya tante. Je l AIME. Karan Johar fait des films brillants, nous attendons donc tous avec impatience de regarder Rocky Aur Rani. Je leur souhaite à tous le meilleur !

Partageant plus sur sa mère Hema, elle a déclaré, « Un acteur sera toujours un acteur, alors elle est à nouveau à la recherche du bon scénario pour lui donner du temps, de l’énergie, de la passion pour son métier. Je pense qu’un seul script doit cliquer avec elle et elle le fera.

Récemment, Esha a annoncé Bharat Esha Films, une maison de production qu’elle a lancée avec son mari Bharat Takhtani. Le premier film soutenu par cette maison de production est « Ek Duaa » réalisé par Ram Kamal Mukherjee, qui avait auparavant dirigé l’actrice dans le court-métrage « Cakewalk ». Le film met en vedette Esha en tête.