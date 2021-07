Esha Deol lance la maison de production Bharat Esha Films avec son mari | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice Esha Deol Takhtani a annoncé lundi Bharat Esha Films, une maison de production qu’elle a lancée avec son mari Bharat Takhtani.

Le premier film soutenu par cette maison de production est « Ek Duaa » réalisé par Ram Kamal Mukherjee, qui avait auparavant dirigé l’actrice dans le court-métrage « Cakewalk ». Le film met en vedette Esha en tête.

« Dépassé de partager avec vous tout ce que sous la bannière de Bharat Esha Films (BEF), nous lançons notre premier film en tant que producteurs – Ek Duaa », a écrit Esha sur Instagram.

Révélant ce qui l’a encouragée à devenir productrice pour le film, l’actrice a déclaré : « Quand j’ai été approchée avec ‘Ek Duaa’ en tant qu’actrice, j’ai ressenti un lien plus profond avec le scénario. Je savais juste que je devais soutenir le film, la cause , et voudrait également y être associé en tant que producteur. Cela a ouvert la porte à Bharat et moi pour commencer une autre manche en tant que partenaires. «

« Réalisé par @ramkamalmukherjee Co produit par @venkysuttarafoods @venkyschicken @bharattakhtani3 @amppvtltd Bientôt sur @vootselect ! #BharatEshaFilms #BEF #EkDuaa », a ajouté Esha sur les réseaux sociaux.

Le journaliste devenu auteur-cinéaste Ram Kamal Mukherjee a également partagé la nouvelle dans une publication sur Facebook. Il a écrit : « Jai Jagganath. En ce jour propice, je prends un immense plaisir et une immense fierté à souhaiter à mon très cher couple Esha Deol Takhtani et Bharat Takhtani d’avoir tourné le producteur avec #BharatEshaFilms. C’est un moment très spécial pour moi à cause d’Esha, qui a cru en moi en tant que cinéaste depuis le premier jour. Nous sommes heureux d’annoncer notre première collaboration avec BEF pour le film hindi #EkDuaa avec Esha Deol Takhtani dans le rôle principal. Le film est réalisé par votre humble serviteur, pour être diffusé exclusivement sur Voot Select. Ce film est très proche de notre cœur, et j’espère qu’il gagnera également vos cœurs! »