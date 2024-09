Esha Deol dit que son père Dharmendra voulait qu’elle « se pose à 18 ans » au lieu de jouer la comédie : « Mais je voulais faire quelque chose » | Bollywood

Le couple d’acteurs Dharmendra et la fille de Hema Malini, Esha Deol, ont suivi leurs traces et ont fait leurs débuts en tant qu’actrice en 2022 avec Koi Mere Dil Se Poochhe. Alors que tout le monde suppose que cela aurait pu être une navigation sans heurts pour elle, compte tenu de sa lignée, l’actrice dit Hauterrfly, c’était tout sauf ça. (Lire aussi : Quand Esha Deol a été victime de sexisme corporel après son premier film : « Ils parlaient de mon poids de grossesse ») Esha Deol affirme qu’il n’a pas été facile de convaincre Dharmendra qu’elle voulait agir.

« Il voulait que je me marie »

Esha a déclaré à la publication que son père Dharmendra voulait qu’elle se marie à 18 ans au lieu de se lancer dans le cinéma. Elle a dit qu’en raison de son origine orthodoxe, il n’était pas d’accord avec son jeu d’actrice, mais a partagé qu’elle était inspirée par la carrière de sa mère Hema.

Elle a déclaré : « Il ne voulait pas que je fasse du cinéma. Il était orthodoxe à juste titre parce qu’il était punjabi, donc il voulait que je me marie et que je m’installe à 18 ans parce que c’était son conditionnement, il vient de là. Les femmes de sa famille sont élevées de cette façon. Mais mon éducation était très différente dans ma famille, voir ma mère jouer dans des films et sa danse m’a donné une direction. C’était ancré en moi que je voulais faire quelque chose. »

Esha a également révélé qu’il lui avait fallu « beaucoup de temps » pour le convaincre qu’elle ne voulait pas se marier mais plutôt faire carrière. « Il a fallu beaucoup de temps pour le convaincre, ce n’était pas facile, mais aujourd’hui c’est une autre histoire. » Dans l’interview, Esha a également déclaré que malgré son inspiration pour Hema, elle « n’était pas préparée » aux comparaisons entre elle et sa mère qui ont suivi. Elle a également admis s’être « sentie mal à l’aise » avec Hema, lui demandant de ne pas y prêter attention et lui disant qu’elle était dans la « mauvaise profession » si elle s’en souciait.

La carrière d’Esha Deol

Esha a fait une pause dans sa carrière d’actrice après le film Tell Me O Kkhuda de 2011 et a épousé Bharat Takhtani en 2012 à Mumbai. Elle a donné naissance à leurs filles, Radhya et Miraya, en 2017 et 2019. En février de cette année, le couple a annoncé sa séparation. Après le film Kill Them Young de 2015, Esha cherche à faire un retour avec les films Main et Hero Herroine.