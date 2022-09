ESG sans rendement “tout simplement pas durable”: l’investisseur Lauren Taylor Wolfe

L’ESG et l’investissement durable ont généralement été critiqués récemment, les critiques soulignant un manque de transparence et des définitions différentes, semant la confusion quant à ce que les investisseurs achètent réellement.

L’approche large de l’ESG ajoute à la confusion – les entreprises peuvent se concentrer sur différentes mesures, qu’il s’agisse d’un domaine spécifique, comme les facteurs environnementaux, ou de maximiser l’impact social – parfois au détriment des rendements.

Mais pour la cofondatrice et associée directrice d’Impactive Capital, Lauren Taylor Wolfe, tout revient à la performance financière.

“Nous pensons que l’ESG sans rendement n’est tout simplement pas durable”, a-t-elle déclaré mercredi lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC. “Nous nous concentrons exclusivement sur les rendements ajustés au risque”, a-t-elle ajouté, notant que les considérations environnementales et sociales sont importantes lors de l’examen de tout investissement.

L’investissement ESG – ou environnement, social et gouvernance – a suscité une large attention pendant la pandémie, les actifs sous gestion explosant et les fonds attirant des entrées record. Les régulateurs demandent maintenant des informations améliorées sur l’ESG, mais Shundrawn Thomas, fondateur et associé directeur de The Copia Group, a déclaré que les investisseurs investissent autour de leurs principes depuis des années.

“Je pense que certaines des mêmes tendances que nous voyons, que vous parliez de la façon dont les propriétaires d’actifs veulent utiliser leurs dollars d’investissement et leur poids pour avoir un impact sur des choses qui sont très importantes pour eux – c’est une tendance qui est en place depuis un certain temps”, il a dit.

Thomas a ajouté que même si les mesures sont peut-être plus codifiées maintenant, il a utilisé les mêmes outils tout au long de sa carrière d’investisseur – qui s’étend sur trois décennies – pour identifier les opportunités sur le marché.

Même si les rendements ne sont pas le seul objectif d’un véhicule d’investissement, l’investissement durable peut toujours générer de l’alpha pour les investisseurs.

Roy Swan, directeur de Mission Investments de la Fondation Ford, a déclaré que l’entreprise peut investir autour d’idées à fort impact tout en maintenant les rendements nécessaires pour maintenir une dotation perpétuelle.

La Fondation Ford a déclaré dans Août que son portefeuille Mission Investments a généré un taux de rendement annuel composé de 28 % depuis sa création en 2017 jusqu’en 2021.

“La raison pour laquelle nous avons divulgué cette information était que nous voulions encourager les autres qui hésitent à savoir si l’investissement d’impact peut … résoudre de gros problèmes sociaux, faire progresser le bien-être humain et générer un rendement financier, afin que vous puissiez recycler et le faire partout à nouveau”, a-t-il déclaré mercredi.

Swan a déclaré que la fondation avait des thèmes spécifiques autour desquels elle investit, notamment le logement abordable et l’inclusion financière.

Lorsqu’il s’agit d’appliquer une optique ESG à l’investissement sur les marchés publics, Taylor Wolfe d’Impective Capital a déclaré que les investisseurs doivent faire preuve de créativité quant à la manière dont l’ESG est utilisée pour générer des rendements. Elle a ajouté que la récente tourmente du marché pourrait déclencher une sorte de réinitialisation dans le paysage de l’investissement durable.

“Je pense qu’en ce moment, nous ne faisons que séparer certaines des stratégies les moins attrayantes qui n’ont pas généré ce rendement démesuré, mais les stratégies les plus actives qui créent en fait des rendements démesurés en utilisant des outils ESG”, a-t-elle déclaré.